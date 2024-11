Resultados LVBP 2024-25 EN VIVO: sigue los juegos, conoce las lineups y pitchers para HOY

Los resultados en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) los puedes conocer EN VIVO ONLINE GRATIS, con la información vía Béisbol Play. Con los encuentros de este viernes 1 de noviembre que me dirán equipos como Caracas vs. Águilas, Magallanes vs. Tiburones, AQUÍ conocerás el minuto a minuto el marcador de los juegos, además de los pitchers, lineups y demás incidencias.

Por ende, sintoniza toda la previa de la pelota venezolana en La República Deportes desde las primeras horas de la jornada.

Juegos de hoy, 1 de noviembre, en la LVBP 2024-25

Leones del Caracas vs. Águilas del Zulia (7.00 p. m. en Venezuela)

Navegantes del Magallanes vs. Tiburones de La Guaira (7.00 p. m. en Venezuela)

¿Cómo va la tabla de posiciones en la LVBP 2024-25?

De momento, así marcha la tabla de posiciones en la LVBP 2024-25 antes que arranque la jornada de este viernes 1 de noviembre: