Ya ha pasado algunos días desde el primer clásico de la temporada entre Alianza Lima vs Universitario por la Liga 1 2025. El encuentro en Matute, que terminó en empate 1-1, dejó algunas secuelas en el cuadro íntimo. Alan Cantero, quien fue titular y una de las grandes figuras en el conjunto blanquiazul, salió lesionado en el segundo tiempo. Este miércoles 9 de abril, el delantero argentino confirmó lo que adolece y el tiempo que estará ausente.

En una entrevista con el periodista José Valera, Alan Cantero contó que sufrió un desgarro. El atacante de 26 años señaló que se le desprendió el tendón del aductor y que estará ausente alrededor de cuatro semanas.

¿Qué dijo Alan Cantero sobre su lesión tras el Alianza Lima vs Universitario?

"No queda otra que recuperarse y volver al nivel que estaba, e incluso mejor. Fue producto del impacto, me causó una lesión, pero es parte del juego. No venía arrastrando ninguna lesión. Me desgarré, se me desprendió un poco el tendón del aductor, es un poco más jodido de lo que pensaba. Estaré de baja aproximadamente un mes", declaró Cantero.

Por otro lado, el delantero de Alianza Lima habló sobre lo que fue su adaptación en el cuadro victoriano y precisó que al comienzo le costó. No obstante, reconoció que todo fue parte de una adaptación.

"Al principio me costó la adaptación porque no venía de jugar mucho, pero después me fui acomodando y gracias a Dios me sentí muy bien dentro de la cancha. Trato de ayudar al equipo donde el 'profe' me ponga, por ahí no rendía de la mejor manera, pero es parte de la adaptación",

¿Hasta cuándo tiene contrato Alan Cantero con Alianza Lima?

Hace unos meses, Alan Cantero se convirtió en el quinto refuerzo extranjero del cuadro blanquiazul. El delantero argentino se vinculó con Alianza Lima hasta finales del 2025.