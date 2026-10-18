Partidos de hoy, domingo 18 de octubre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Los partidos del domingo 18 de octubre de 2026, incluyen encuentros de la Liga 1, Liga 2 y de los campeonatos a nivel europeo. Entre los duelos destacados de hoy figuran Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos, Alianza Atlético contra Universitario y Real Madrid ante Sevilla. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los partidos en vivo.

Este domingo continúa la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1. FC Cajamarca enfrentará a CD Moquegua, mientras que Cienciano y UTC cerrarán la jornada en el campeonato peruano. En Europa, habrá acción en las ligas de Alemania, España, Francia, Inglaterra e Italia.

Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos

Hora: 11.00 a. m.

Canal: L1 Max

FC Cajamarca vs Moquegua

Hora: 1.15 p. m.

Canal: L1 Max

Alianza Atlético vs Universitario

Hora: 3.30 p. m.

Canal: L1 Max

Cienciano vs UTC

Hora: 6.30 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de la Liga 2 de Perú HOY

Ayacucho vs Unión Comercio

Hora: 1.00 p. m.

Canal: Bicolor+

Llacuabamba vs Sport Huancayo 2

Hora: 1.00 p. m.

Canal: Bicolor+

ADA Jaén vs Comerciantes

Hora: 3.15 p. m.

Canal: Bicolor+

Tacna Heroica vs San Martín

Hora: 3.15 p. m.

Canal: Bicolor+

Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY

Bayer Leverkusen vs Friburgo

Hora: 8.30 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Borussia M’gladbach vs Hoffenheim

Hora: 10.30 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Partidos de LaLiga de España HOY

Osasuna vs R. Racing Club

Hora: 7.00 a. m.

Canal: ESPN

Celta de Vigo vs Alavés

Hora: 9.15 a. m.

Canal: DSports

Málaga vs Real Sociedad

Hora: 11.30 a. m.

Canal: DSports

Real Madrid vs Sevilla

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY

Angers vs Marsella

Hora: 8.00 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Le Havre vs Auxerre

Hora: 10.15 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Lorient vs Monaco

Hora: 10.15 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Paris FC vs Stade Rennais

Hora: 10.15 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Lyon vs Niza

Hora: 1.45 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY

Bournemouth vs Sunderland

Hora: 8.00 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Brighton vs Crystal Palace

Hora: 8.00 a. m.

Canal: ESPN

Leeds United vs Manchester United

Hora: 8.00 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Nottingham Forest vs Arsenal

Hora: 10.30 a. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Serie A de Italia HOY