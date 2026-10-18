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Deportes

Partidos de hoy, domingo 18 de octubre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este domingo, horarios y canales de TV de los enfrentamientos en el Torneo Clausura de la Liga 1 y en los distintos campeonatos europeos.

Universitario, Real Madrid y Sporting Cristal juegan hoy en sus respectivos campeonatos. Foto: Liga 1/LaLiga/composición LR
Universitario, Real Madrid y Sporting Cristal juegan hoy en sus respectivos campeonatos. Foto: Liga 1/LaLiga/composición LR
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Los partidos del domingo 18 de octubre de 2026, incluyen encuentros de la Liga 1, Liga 2 y de los campeonatos a nivel europeo. Entre los duelos destacados de hoy figuran Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos, Alianza Atlético contra Universitario y Real Madrid ante Sevilla. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los partidos en vivo.

Este domingo continúa la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1. FC Cajamarca enfrentará a CD Moquegua, mientras que Cienciano y UTC cerrarán la jornada en el campeonato peruano. En Europa, habrá acción en las ligas de Alemania, España, Francia, Inglaterra e Italia.

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Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

  • Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: L1 Max
  • FC Cajamarca vs Moquegua
  • Hora: 1.15 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Alianza Atlético vs Universitario
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Cienciano vs UTC
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de la Liga 2 de Perú HOY

  • Ayacucho vs Unión Comercio
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: Bicolor+
  • Llacuabamba vs Sport Huancayo 2
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: Bicolor+
  • ADA Jaén vs Comerciantes
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Canal: Bicolor+
  • Tacna Heroica vs San Martín
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Canal: Bicolor+

Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY

  • Bayer Leverkusen vs Friburgo
  • Hora: 8.30 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Borussia M’gladbach vs Hoffenheim
  • Hora: 10.30 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium

Partidos de LaLiga de España HOY

  • Osasuna vs R. Racing Club
  • Hora: 7.00 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Celta de Vigo vs Alavés
  • Hora: 9.15 a. m.
  • Canal: DSports
  • Málaga vs Real Sociedad
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: DSports
  • Real Madrid vs Sevilla
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY

  • Angers vs Marsella
  • Hora: 8.00 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Le Havre vs Auxerre
  • Hora: 10.15 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Lorient vs Monaco
  • Hora: 10.15 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Paris FC vs Stade Rennais
  • Hora: 10.15 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Lyon vs Niza
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY

  • Bournemouth vs Sunderland
  • Hora: 8.00 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Brighton vs Crystal Palace
  • Hora: 8.00 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Leeds United vs Manchester United
  • Hora: 8.00 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Nottingham Forest vs Arsenal
  • Hora: 10.30 a. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Serie A de Italia HOY

  • Udinese vs Lecce
  • Hora: 5.30 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Fiorentina vs Como
  • Hora: 8.00 a. m.
  • Canal: ESPN
  • AC Milan vs Atalanta
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Juventus vs Lazio
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium

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