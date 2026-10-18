Partidos de hoy, domingo 18 de octubre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este domingo, horarios y canales de TV de los enfrentamientos en el Torneo Clausura de la Liga 1 y en los distintos campeonatos europeos.
Los partidos del domingo 18 de octubre de 2026, incluyen encuentros de la Liga 1, Liga 2 y de los campeonatos a nivel europeo. Entre los duelos destacados de hoy figuran Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos, Alianza Atlético contra Universitario y Real Madrid ante Sevilla. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los partidos en vivo.
Este domingo continúa la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1. FC Cajamarca enfrentará a CD Moquegua, mientras que Cienciano y UTC cerrarán la jornada en el campeonato peruano. En Europa, habrá acción en las ligas de Alemania, España, Francia, Inglaterra e Italia.
Partidos de la Liga 1 de Perú HOY
- Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: L1 Max
- FC Cajamarca vs Moquegua
- Hora: 1.15 p. m.
- Canal: L1 Max
- Alianza Atlético vs Universitario
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: L1 Max
- Cienciano vs UTC
- Hora: 6.30 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de la Liga 2 de Perú HOY
- Ayacucho vs Unión Comercio
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: Bicolor+
- Llacuabamba vs Sport Huancayo 2
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: Bicolor+
- ADA Jaén vs Comerciantes
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: Bicolor+
- Tacna Heroica vs San Martín
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: Bicolor+
Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY
- Bayer Leverkusen vs Friburgo
- Hora: 8.30 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Borussia M’gladbach vs Hoffenheim
- Hora: 10.30 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
Partidos de LaLiga de España HOY
- Osasuna vs R. Racing Club
- Hora: 7.00 a. m.
- Canal: ESPN
- Celta de Vigo vs Alavés
- Hora: 9.15 a. m.
- Canal: DSports
- Málaga vs Real Sociedad
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: DSports
- Real Madrid vs Sevilla
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY
- Angers vs Marsella
- Hora: 8.00 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Le Havre vs Auxerre
- Hora: 10.15 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Lorient vs Monaco
- Hora: 10.15 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Paris FC vs Stade Rennais
- Hora: 10.15 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Lyon vs Niza
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY
- Bournemouth vs Sunderland
- Hora: 8.00 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Brighton vs Crystal Palace
- Hora: 8.00 a. m.
- Canal: ESPN
- Leeds United vs Manchester United
- Hora: 8.00 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Nottingham Forest vs Arsenal
- Hora: 10.30 a. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Serie A de Italia HOY
- Udinese vs Lecce
- Hora: 5.30 a. m.
- Canal: ESPN
- Fiorentina vs Como
- Hora: 8.00 a. m.
- Canal: ESPN
- AC Milan vs Atalanta
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: ESPN
- Juventus vs Lazio
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium