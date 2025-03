La reciente derrota de Perú ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas 2026 sigue generando repercusión en territorio nacional. El principal señalado de este partido es el árbitro Cristian Garay debido a sus decisiones que tomó durante el juego y que influyeron en el resultado. El último jueves 26, la delegación peruana arribó a Lima procedente de Maturín. Uno de los que habló con la prensa fue Freddy Ames, directivo de la Federación Peruana de Fútbol.

El integrante del directorio aseguró que las designaciones arbitrales de la Conmebol se deben respetar y fue enfático en señalar que no se puede criticar a un réferi solo por su nacionalidad, algo que considera que está ocurriendo con Cristian Garay. En ese sentido, se mostró en contra de las palabras de Paolo Guerrero sobre la terna arbitral al término del compromiso en el Estadio Monumental de Maturin.

¿Qué dijo Freddy Ames sobre la actuación del árbitro en el Perú vs Venezuela?

"Todos los árbitros están al nivel profesional. No se puede juzgar a un árbitro por su nacionalidad. Los árbitros son designados y hay que aceptar la designación. Creo yo que el árbitro cayó, no hizo el mejor trabajo, pero no por su nacionalidad. (...) ¿Usted en algún momento ha visto que ha cambiado el score después de un partido realizado? Nunca, lo que sí es que estamos preocupados porque no actuó como debió actuar. Yo reitero, no tiene nada que ver con la nacionalidad", contestó el también presidente de Deportivo Coopsol.

Al ser consultado sobre las explosivas declaraciones del delantero de Alianza Lima, Ames se mostró en desacuerdo y remarcó que las críticas a la performance de un árbitro no debería justificarse debido a su país de origen.

"No, no estoy de acuerdo, porque vuelvo a decir, el desempeño de un árbitro no depende de la nacionalidad", sentenció desde los exteriores del Aeropuerto Jorge Chávez.

¿Qué dijo Paolo Guerrero tras derrota de Perú ante Venezuela?

"Somos cojudos, somos cojudos. No nos pueden poder una terna chilena. Tienen que ponernos árbitros argentinos o uruguayos, pero no nos pongan un chileno. No me jodan", declaró el 'Depredador' a ras de cancha para Movistar Deportes.