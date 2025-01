Después de oficializarse su salida de la selección peruana, el entrenador Jorge Fossati apareció en distintos medios de comunicación para brindar sus descargos. En medio de este panorama, el periodista Eddie Fleischman, quien fue uno de los principales críticos de 'Nonno', expresó unas fuertes palabras en contra el experimentado estratega uruguayo.

El popular 'Colorado' cuestionó al extécnico de Universitario de Deportes por no ser solidario con Juan Carlos Oblitas cuando la Federación Peruana de Fútbol decidió sacarlo del cargo de director general de fútbol.

PUEDES VER: Pep Guardiola realizó inesperada mención a Lima para explicar remontada del Manchester City ante Chelsea

Fleischman apuntó contra Jorge Fossati

En la reciente edición de su programa Full Deporte, Eddie Fleischman arremetió contra Jorge Fossati tras sus apareciones en varios medios. Además, recordó que tuvo un pésimo gesto con Oblitas, quien fue clave para su llegada a la selección peruana.

"Dicho sea de paso... Ya Fossati no está más, ya se fue, ya lloriqueo, dijo lo que tenía que decir. Otro pésimo gesto de Fossati fue no expresarse en respaldo de Oblitas cuando lo sacaron de la Federación. En no salir, al menos, a decir: 'Agradezco a Juan Carlos que fue quien me trajo aquí'. Ni siquiera eso. La calidad y la clase no se compran", mencionó.

¿Qué pasó con Juan Carlos Oblitas?

Luego del empate ante Chile y la derrota contra Argentina, la selección peruana quedó condenada al último lugar de las Eliminatorias 2026 y sus chances de llegar a la próxima Copa del Mundo son cada vez más adversas. Este escenario desencadenó una serie de decisiones la Federación Peruana de Fútbol.

El viernes 6 de diciembre del 2024, la FPF comunicó a través de sus redes sociales la desvinculación Juan Carlos Oblitas, quien se desempeñaba como director general de fútbol de la entidad. De acuerdo al escrito, esa medida responde a un esfuerzo por fortalecer la institución y se enmarca dentro de un "proceso de reestructuración, modernización y renovación en todos sus estamentos".

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre su paso por la selección peruana?

A pesar de los discretos resultados que obtuve al mando de la selección peruana en el 2024, Jorge Fossati consideró que estos no fueron malos; por el contrario, indicó que lograron algunos objetivos.

"Los buenos resultados siempre serán la cereza del pastel y, aunque se digan que fueron malos, yo no lo veo tanto así, ya que con dos puntos más hoy todo sería distinto en la selección nacional y estaríamos hablando de planificar el último año de las Eliminatorias. No pueden decir que mi trabajo fue un desastre porque yo veo que Perú aún está en la pelea. Considero que, en virtud de los rivales que enfrentamos y de un montón de cosas que se fueron dando durante este periodo, la colecta no fue la ideal, pero hay otros objetivos que se fueron cumpliendo. Lamentablemente, no todo se puede cuantificar", sostuvo en diálogo con La República.