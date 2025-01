Tras su salida de la selección nacional, no son buenos los momentos que vive Jorge Fossati en la calurosa Montevideo. El verano 2025 en la capital uruguaya es distinto para él si lo compara con la ilusión y la felicidad que lo embargaba exactamente hace un año atrás cuando, luego de campeonar con Universitario, pensaba en el milagro de la clasificación mundialista como flamante técnico de Perú. A la desazón por la forma como desde la Videna se manejó su desvinculación, se suma la preocupación por la precaria salud de una persona muy ligada a su entorno familiar. “Es un ser querido que no la pasa bien, ojalá que uno pudiera solucionar todo”, nos dice un tanto compungido por no poder ayudar más a ese amigo enfermo. Como tampoco pudo hacer mucho por una selección nacional en estado terminal.

Aunque se cuida mucho en el discurso, el “Nonno” sigue pensando en el manoseo al que fue expuesto previo a la oficialización de su despido y prefiere seguir ignorando los nombres de aquellos miembros del directorio de la FPF a los que nunca conoció, pero fueron quienes terminaron bajándole el dedo. Bueno, en realidad no habría que culpar al uruguayo por esto último ya que pocos saben los nombres o la razón de ser o de existir en el fútbol de este grupo de dirigentes que, con muy poco conocimiento, hoy deciden los destinos del balompié peruano. “En el directorio de la federación hay personas que no tengo ni idea de quiénes son”, dice Fossati en un tono enérgico que se repite a lo largo de la conversación, con mate y cigarro en mano.

¿Además de los malos resultados, una de las razones que argumentó el directorio de la FPF para cesarlo fue que Ud., después del partido con Argentina, decidió irse sin despedirse de nadie y sin dejar un balance de su primer año de trabajo?

—Se pueden decir cosas o especular, pero yo nunca le fallé a mi trabajo o a la selección. Los que estuvieron conmigo en ese momento fueron testigos de cómo me manejé en una coyuntura muy compleja donde muchos miembros del directorio estaban privados de su libertad. La última fecha doble ante Chile en Lima y Argentina de visita la jugamos en medio de un ambiente extraño por lo que ocurría a nivel dirigencial. Personas con las que trabajábamos a diario de pronto estaban en prisión. Fue una situación que nos golpeó. Todos los que nos quedamos en ese momento en la Videna tuvimos que poner el pecho y empujar para salir adelante.

Pero cuando Ud. volvió a Lima con la selección ya habían sido liberados Agustín Lozano y los directivos de la FPF…

—Cuando estábamos en La Bombonera con el equipo supe que el presidente y algunas otras personas habían sido liberadas. Al regresar a Lima no tuve contacto con los miembros del directorio y tampoco alguno de ellos me llamó para decirme algo. Yo sólo hablé con el presidente (Agustín Lozano) pero no tengo ni idea qué argumentos hubo para tomar la decisión. Ellos sabrán por qué lo hicieron. Cuando me dicen que el directorio optó por mi salida yo respondo que solo conocí a dos o tres, incluido al presidente. Después, en el directorio de la federación hay personas que no tengo ni idea quiénes son y esto lo digo con total respeto. Ellos tomaron la decisión porque los resultados no fueron los esperados, pero sería mucho más complicado si nos acusarán de algo y no ha sido así”.

Jorge Fossati duró poco más de un año como DT de Perú. Foto: AFP

¿A Ud. le ha molestado que su despido lo hayan decidido en su mayoría personas del directorio con poco conocimiento de fútbol y poca convivencia con su trabajo?

—El análisis sobre mi trabajo deja de tener profundidad si es que no es evaluado por un director de fútbol o por personas que estaban en el día a día. En los entrenamientos, en las concentraciones y en los viajes siempre estuvieron el presidente, el vicepresidente (Arturo Ríos) y Juan Carlos Oblitas (ex director deportivo). Lamento que este último no haya participado de la decisión, no para defenderme sino para estar más seguros de que quiénes tomaron esa decisión entendían del tema. No es solo decir que porque no se ganó el trabajo es malo y hay que cesar a un técnico. Por allí creo que no debería haber pasado el análisis de nuestro trabajo.

Ud. comentó hace unos días que hubo jugadores de la selección lo llamaron para saber de su salida incluso antes que hacerse oficial la misma…

—Los que estamos en el fútbol sabemos que lo que trasciende públicamente y de forma unánime es casi un hecho consumado. Y desde hace más de un mes todos los periodistas deportivos en Perú informaban que se cambiaría al técnico. Por más que la federación no lo hizo oficial era algo que yo sabía y ustedes también sabían. He recibido el llamado de todos los jugadores. Desde el más veterano hasta el más joven me han enviado mensajes que guardo en el corazón. Me llevo por siempre esas muestras de afecto porque son ese tipo de títulos que no tienen medalla.

Cuándo se le ha consultado por los factores que influyeron en no haber sumado más puntos en la Eliminatoria, Ud. mencionó el mal momento de jugadores en específico. ¿Siente que no hubo respuesta de los referentes?

—No he dicho eso y desearía aclarar ese punto. Yo dije que tuvimos la mala fortuna de tener jugadores como Guerrero, Lapadula, Cueva, Yotún o Aquino atravesando peores temporadas respecto a otros años por temas de falta de pretemporada, lesiones inoportunas o rachas adversas que suelen haber. Eso no es culpa de ellos, simplemente así se dieron las circunstancias. A ello hay que sumar una serie de cosas que conspiraron contra la selección e impidieron estar en una mejor posición en la tabla. No son excusas, pero todo esto hay que ponerlo en el análisis.

Estuvo Reynoso y lo cesaron. Luego Ud. corrió la misma suerte. ¿El problema de la selección peruana es el técnico?

—El ganar o perder en el fútbol no depende de una persona. El entrenador no es el único problema, aunque la pita siempre se romperá por el lado más frágil. No hay ninguna duda que el técnico juega un papel preponderante y en el fútbol históricamente se prefiere cortar su trabajo porque no se pueden sacar a 30 jugadores o cambiar a toda una directiva. En lo que corresponde a nuestro trabajo no considero que por el lado del técnico pase la única explicación al hecho que no se dieran los resultados. Después del partido ante Argentina venía una pausa para reflexionar sobre lo que se había logrado y cuando digo logros no hablo solamente de resultados en partidos sino en un montón de otras cosas. Ver el rol que cada uno ocupaba y lo que debíamos mejorar.

Jorge Fossati y Juan Reynoso dirigieron a la selección peruana hasta este tramo de las eliminatorias. Foto: composición de LR/FPF

Sin embargo, y pese a la visión que Ud. tiene, dejó a un Perú lejos del repechaje y casi sin opciones de cupo directo al Mundial del 2026…

—Los buenos resultados siempre serán la cereza del pastel y aunque se digan que fueron malos yo no lo veo tanto así ya que con dos puntos más hoy todo sería distinto en la selección nacional y estaríamos hablando de planificar el último año de las Eliminatorias. No pueden decir que mi trabajo fue un desastre porque yo veo que Perú aún está en la pelea. Considero que en virtud de los rivales que enfrentamos y en virtud de un montón de cosas que se fueron dando durante este periodo la colecta no fue la ideal, pero hay otros objetivos que se fueron cumpliendo. Lamentablemente, no todo se puede cuantificar.

¿Qué opinión tiene de Agustín Lozano?

—Entiendo que cada uno ejerce su respectivo juicio de valor y en base a ello te diré que el presiente siempre estuvo al lado de la selección. Lamenté mucho la situación que vivió. Recuerdo que una noche conversaba con él en Videna y a la mañana siguiente estaba en el problema que todos sabemos. Yo no soy de los que juzga ni señala a nadie, para eso está la ley, para eso están los jueces. Quise ir a verlo y a las demás personas afectadas porque eran mis compañeros de trabajo que pasaban por un feo momento, que no se la deseo a nadie. No soy de los que cuando te va bien estoy de tu lado y cuando no, me distancio. Para evitar lo mediático y ante la cercanía de la última fecha doble, decidí no visitarlos.

¿Habló Ud. con Juan Carlos Oblitas? ¿Considera justo su despido?

—Le escribí para hacerle llegar mi apoyo y solidaridad. Es un hombre de mil batallas, y sé también, porque a mí me pasa en este momento, que por más batallas que tengas, hay cosas que son difíciles de superar.