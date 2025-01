Raúl Ruidíaz es uno de los futbolistas peruanos que logró hacer historia en la MLS (Mayor League Soccer). Después su llegada a mediados del 2018, el exjugador de Universitario de Deportes logró consolidarse como figura en el Seattle Sounders y se convirtió el goleador histórico de la institución. En dicho equipo, la 'Pulga' tuvo con su gran socio al uruguayo Nicolás Lodeiro.

A la espera de definir su nuevo equipo, el experimentado delantero habló de su paso por el elenco estadounidense y su gran relación con el charrúa. Además, el artillero recordó la inusual estrategia que aprendió de Ricardo Gareca en la selección peruana, la cual le permitió mostrar su mejor versión.

Ruidíaz y la inusual estrategia de Gareca que aplicó en la MLS

Durante el programa 'Mano a mano', Ruidíaz mencionó que el 'Tigre' le recomendó realizar actividades extradeportivas con el '10' del equipo para tener una mejor relación dentro y fuera del campo. Asimismo, el futbolista de 34 años reconoció que la salida de su socio a inicios del 2024 lo afectó.

"Sí dolió cuando se fue (Nicolás Lodeiro). Aparte teníamos muy buena amistad. Eso lo aprendí de un consejo que me dio Ricardo (Gareca): ‘el número 10 tiene que ser tu amigo, invítalo a comer, a pasear, todo. Tú tienes que ser más inteligente porque va a ser tu socio dentro del campo (...). Ni bien llegué a Estados Unidos, conecté de inmediato con ‘Nico’. Su familia con la mía somos muy buenos amigos, y los hijos son contemporáneos con los míos, conectamos muy bien", sostuvo.

En ese sentido, el atacante brindó detalles de un episodio que reflejaba el profesionalismo de Lodeiro en el Seattle Sounders. “(...) Me dio muchísimos pases de gol, y era un tipo que profesionalmente es el mejor que he visto. ¡Era una máquina! Cuando iba a recoger a mi hijo, porque se quedaba jugando con su hijo en su casa, y veo a un 'loco' corriendo en la trotadora. ‘Oe, pero si acabamos de entrenar’, le dije. ‘No, fue poco’, me dijo. Le dije ‘oe, pero relájate, suave, mucha agua mata planta a veces’. Y él me dice ‘más bien tú métete un rato’ y yo ‘no, mejor llamo a mi hijo’ (risas)”, agregó.

Por otra parte, Ruidíaz Misitich no desaprovechó la ocasión para resaltar el trabajo que realizó Ricaro Gareca durante su paso por la selección peruana e indicó que su principal aporte fue cambiar la mentalidad del jugador nacional.

¿Dónde va a jugar Raúl Ruidíaz?

Raúl Ruidíaz, actualmente sin equipo tras su etapa en el Seattle Sounders, evalúa diversas propuestas provenientes de clubes de México y la Major League Soccer (MLS) para la próxima temporada. Su posible retorno a Universitario ha generado gran expectativa entre los aficionados, quienes desean verlo de nuevo en el club. No obstante, las conversaciones para su fichaje se han vuelto complejas, lo que podría dificultar su regreso al equipo peruano.