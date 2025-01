Michael Succar fue uno de los periodistas deportivos más reconocidos que no contunarán en Movistar Deportes. Luego de que se confirmara que no estaría presente en la nueva temporada del emblemático programa 'Al Ángulo', el comunicador decidió brindar sus descargos y explicó por qué tomo la decisión de no renovar su contrato.

Durante la reciente edición del programa 'Denganche', especio que conduce en YouTube junto con Mauricio Loret de Mola, Succar recordó con nostalgia todos los años que pasó en dicho canal.

Michael Succar explica por qué se fue de Movistar Deportes

"La transformación de los medios genera cambios importantes. En este caso, los cambios estructurales, algunos logísticos, que se generaron en el canal impidieron que lleguemos a un acuerdo. No coincidimos en algunas perspectivas y miradas. Eso nos alejó", mencionó al inicio de discurso

Por otra parte, Michael Succar remarcó que esta nueva etapa de su vida le permitirá contar con más tiempo libre y dedicarse a algunos proyectos personales que tiene.

"Me toma este momento en una etapa de mi vida donde estoy mucho más abierto a los cambios. A explorar distintas áreas, ver otros proyecto. Mientras eso se va generando, tampoco veo con malos ojos hacer algo que durante muchos años no venía haciendo: tener noches libres, fines de semana libre. Hace 10 años que chambeo todas las noches... Esa parte personal también es importante para encontrar el balance. Entonces, fue una suma de valores, pero, sobre todo, lo que les digo de esos cambios estructurales que alejaron nuestras miradas e hicieron que no renueve", reveló.

"(...) Después de 15 años me toca cerrar esa puerta y es un recuerdo que me voy a llevar tatuado en el corazón. He vivido esto y los sigo viviendo con mucha pasión", concluyó.

¿Qué periodistas se fueron de Movistar Deportes?

Michael Succar no fue el único periodista que le puso fin a su etapa en Movistar Deportes. Hace algunos días, se pudo conocer que Pedro García y Horacio Zimmermann tampoco continuarán en dicha casa televisiva.

¿Quiénes van a conducir el programa 'Al Ángulo'?

Si bien el programa 'Al Ángulo' anunció que tendrá nuevos integrantes, el video publicitario que emitieron se aprecia los rostros de Diego Rebagliati, José Chavarri y Franco Cabrera, quienes estuvieron a cargo de la conducción durante el 2024.