¿A qué hora juega Colo Colo vs Huracán EN VIVO por amistoso de la Serie Río de La Plata 2025?

Colo Colo vs Huracán solo jugaron dos veces entre sí, por la Copa Libertadores. Foto: composición de Gerson Cardoso/GLR

Colo Colo vs Huracán EN VIVO juegan este miércoles 15 de enero, desde las 8.00 p. m. (hora de Chile y Argentina), por partido amistoso de la Serie Río de La Plata 2025. El encuentro se disputará en el estadio Luis Franzini (Montevideo) y será transmitido por la señal de Disney Plus Premium (streaming). Para que no te pierdas la cobertura ONLINE gratis por internet de este y otros cotejos, sigue la previa de La República Deportes.

¿A qué hora juega Colo Colo vs Huracán?

El amistoso Colo Colo vs Huracán se podrá seguir a partir de las 8.00 p. m. (hora chilena y argentina). En otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

México: 5.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Nueva York, Miami): 6.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 7.00 p. m.

Brasil, Paraguay, Uruguay: 8.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (jueves 16).

¿Dónde ver Colo Colo vs Huracán?

La transmisión del Colo Colo vs Huracán, así como el resto de partidos de esta Serie Río de La Plata 2025, estará a cargo del servicio de streaming Disney Plus Premium (Disney+), para toda Latinoamérica.

Alineaciones probables de Colo Colo vs Huracán

Estos son los posibles equipos titulares de Colo Colo y Huracán para el amistoso por la Serie Río de La Plata 2025.

Colo Colo : Cortés; Wiemberg, Alan Saldivia, M. Isla, Villagra; Bolados, Pizarro, Pávez, Arturo Vidal; Javier Correa, L. Cepeda

: Cortés; Wiemberg, Alan Saldivia, M. Isla, Villagra; Bolados, Pizarro, Pávez, Arturo Vidal; Javier Correa, L. Cepeda Huracán: S. Meza; Mauro Villar, Lescano, Campo, Moya; Ábila, Spina, Leonel Pérez, Watson; Ramírez, Cabral.

Colo Colo vs Huracán: pronóstico

Las cuotas de las principales casas de apuestas para el Colo Colo vs Huracán dan como favorito al equipo albo, aunque por no mucho margen.

Betano: gana Colo Colo (2,42), empate (3,25), gana Huracán (2,77)

1XBet: gana Colo Colo (2,54), empate (3,24), gana Huracán (2,84)

Coolbet: gana Colo Colo (2,85), empate (3,10), gana Huracán (2,47)

Doradobet: gana Colo Colo (2,28), empate (3,20), gana Huracán (2,80).

Colo Colo vs Huracán: previa

Luego de un accidentado empate ante Peñarol por su debut en el torneo amistoso, Colo Colo jugará su segundo encuentro de práctica ante el argentino Huracán, que a diferencia del Cacique sí pudo estrenarse con un triunfo a costa del local Danubio.

El equipo dirigido por Jorge Almirón vive días 'movidos' también fuera de la cancha, pues recientemente se confirmó la estrella de una de sus figuras. El uruguayo Maximiliano Falcón, un habitual titular en la escuadra alba, será vendido al Inter Miami y le dejará buenas ganancias a la escuadra chilena, aunque también una sensible baja deportiva.

Entradas para Colo Colo vs Huracán

La venta de entradas para asistir al Colo Colo vs Huracán está a cargo del portal Tickantel. Los boletos tiene un costo único de 300 pesos uruguayos (aproximadamente 7 dólares).

Historial de Colo Colo vs Huracán

Previo a este enfrentamiento, Colo Colo y Huracán solo registran dos cruces entre sí, ambos por Copa Libertadores.