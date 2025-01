Universitario de Deportes venció 3-1 a Junior de Barranquilla por la Serie Colombia 2025. El tercer gol de los cremas lo anotó Diego Churín sobre el final del segundo tiempo. El delantero argentino recibió un balón lejos del área y sacó un potente remate de zurda para decretar el triunfo de los merengues.

Ante ello, en las redes sociales, los hinchas del club de Ate le pidieron disculpas al artillero por compararlo con su compatriota Diego Dorregaray.

¿Qué dijeron los hinchas de Universitario sobre Diego Churín?

Apenas ingresó, Diego Churín falló un gol frente al arquero de Junior. Sin embargo, minutos más tarde, el delantero anotó un golazo de larga distancia. Tras ello, los aficionados del cuadro crema afirmaron que es mucho mejor que Diego Dorregaray.

"Lo bueno es que Churín se parece más a Herrera que a Dorregaray, nos va a ser de ayuda", "Qué crack eres Churín", "Falta mucho por ver, pero Churín no es Dorregaray", "Churín aportará más que Dorregaray, por poner un ejemplo", "No es un gran delantero, pero para comparar a Churin con Dorregaray, no seas malo, Dorregaray no metia ese gol", "ChurÍn es ambidiestro, me encanta el '9' argentino", son algunos de los comentarios que se pueden encontrar en las redes sociales.

"Churín tiene que jugar más cerca del área", "Churín hizo lo que debe hacer un '9' de su jerarquía", "Churín anotó de larga distancia, tuvo la claridad para meterle un tiro colocado", "Perdóname Churín. Te prometo ser tu fiel creyente", "Churín, yo te tengo fe", escribieron otros usuarios.

¿Cómo quedó el Universitario vs Junior?

El equipo Universitario logró una victoria contundente de 3-1 sobre Junior de Barranquilla en un partido amistoso internacional. El conjunto crema inició el marcador con un espectacular gol de Yuriel Celi. Luego, Gabriel Costa amplió la ventaja con un potente disparo desde lejos.

Sin embargo, en la segunda mitad, Deiber Caicedo descontó para los colombianos, aprovechando un grave error del arquero uruguayo Sebastián Britos. Al final del encuentro, Diego Churín selló el compromiso con otro golazo desde larga distancia.

Fixture Universitario para el Torneo Apertura 2025

Universitario de Deportes debutará en el Torneo Apertura de la Liga 1 2025, ante Comerciantes Unidos en condición de visitante. Posteriormente, el cuadro crema recibirá a Cienciano del Cusco en el Monumental.