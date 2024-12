A falta de un comunicado oficial, se conoció que Jorge Fossati dejará de ser el entrenador de la selección peruana. En los últimos directorios de la Federación Peruana de Fútbol, se decidió cortar el vínculo contractual con el extécnico de Universitario, con quien ahora tendrán que llegar a una acuerdo económico para definir la salida. Esta decisión se da tras la crisis que atraviesa la Bicolor en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Tras ello, el exjugador ‘Chorri’ Palacios se refirió a la salida del popular ‘Nonno’ y se animó a proponer una alternativa para el banquillo del equipo de todos.

En la última edición del programa de YouTube ‘Chorrigolazos’, el exfutbolista de Sporting Cristal aseguró que uno de los principales errores de Jorge Fossati fue haber mantenido en el equipo a varios jugadores que no se estaban en su nivel como para ser considerados.

PUEDES VER: Revelan la tensa conversación entre Jorge Fossati y la FPF tras conocerse salida de selección peruana

¿Qué dijo ‘Chorri’ Palacios sobre Jorge Fossati tras conocerse salida?

“No es la peor selección, pero por eso sí podría ser. Es difícil creer lo que estamos viviendo ahorita. Y cuando las cosas no te dan, también es importante el recambio. Si con estos chicos no estoy consiguiendo los objetivos, lamentablemente, tengo que hacer cambios y dejar de lado a muchos que están sin equipo, que no están en su nivel, y que se recuperen para que después puedan volver a la selección. Eso no se hizo, se ha mantenido la misma lista y por eso estamos como estamos", dijo.

El ahora comentarista deportivo aseguró que lo mejor sería que el estratega charrúa debe llegar a un consenso sobre la cláusula de salida de un paso al costado.

PUEDES VER: Universitario tendría acuerdo con goleador argentino Diego Churín y sería anunciado en las próximas horas

¿A quién propuso ‘Chorri’ Palacios para ser entrenador de la selección peruana?

En un momento del programa, Palacios fue consultado sobre qué técnico considera que sería el indicado para poder asumir las riendas de la selección peruana en estas jornadas que quedan en las clasificatorias sudamericanas y respondió que Roberto Mosquera.

"Se tendría que ver un técnico nacional que pueda ayudar, y con algunos jugadores comprometidos a ayudar a jugar estas últimas seis fechas. Jugar con chicos de aquí (fútbol peruano) pensando en la siguiente Eliminatoria. Uno que está sin equipo es Roberto Mosquera, que armando un buen comando técnico, podría ayudar para terminar estas seis fechas, porque ‘Chemo’ está con menores y otro técnico que esté dando la hora no hay, no encuentro. Por la inexperiencia no hay ningún DT que pueda ocupar ese puesto", sostuvo.