Alianza Lima intensifica su búsqueda para reforzar la portería con miras a la temporada 2025. Tras varios rumores que vinculaban a Rafael Romo con el equipo, ahora el nombre de Guillermo Viscarra, guardameta titular de la selección boliviana, cobra fuerza como principal candidato. La directiva aliancista, encabezada por su comando técnico, busca asegurar un arquero de jerarquía internacional para encarar desafíos en la Liga 1 y la Copa Libertadores.

La llegada de un nuevo portero responde al deseo del estratega Néstor Gorosito de contar con una defensa sólida y experimentada. Mientras Rafael Romo, conocido por su participación con la selección venezolana, parecía un fichaje casi cerrado, las negociaciones se habrían enfriado, dando paso a una opción más atractiva: Guillermo Viscarra.

Alianza Lima tiene en la mira a Guillermo Viscarra para el 2025

Tras un flojo 2024 por parte de Ángelo Campos, Alianza Lima inició la búsqueda de un nuevo arquero que pueda convertirse en titular para la próxima temporada. Es así que el club ‘íntimo’ estaría muy cerca de cerrar el fichaje de Guillermo Viscarra, actual portero de The Strongest y arquero titular de la selección de Bolivia, que actualmente se ubica en puestos de clasificación al Mundial 2026.

Si bien Viscarra evalúa la opción de unirse a Alianza Lima, también tendría ofertas en Argentina para el 2025. Foto: captura

“Alianza Lima, efectivamente, sigue los pasos de Guillermo Viscarra (BOL). Desde su entorno me indican un contacto que refleja interés por su posible incorporación. Billy, de 31 años, también cuenta con consultas desde la Liga Profesional Argentina. Veda abierta”, señaló Renzo Galiano, periodista de Infobae, en sus redes sociales.

De esta forma, el arquero boliviano llegaría a La Victoria en vez del venezolano Rafael Romo, también titular en la selección de su país, quien llamó la atención en Alianza. El pase de Romo se habría caído tras las declaraciones del presidente de su club, Universidad Católica de Ecuador, quien aseguró que todo se trataba de un rumor.

“Todo es un rumor, simple rumor inventado por no sé por quién. Hasta el momento, todos los jugadores de la Universidad Católica que suelen decirse que están vendidos al Perú, Panamá o dónde fuese, no hay absolutamente nada. Mientras no tenga algo por escrito, una cuestión formal por escrito y obviamente aceptada, el resto son rumores. Yo, como presidente, no me ha llegado absolutamente nada”, apuntó Pablo Ortiz.

Guillermo Viscarra estuvo a punto de llegar a Universitario a inicios del 2024

La figura de Guillermo Viscarra no es desconocida para el fútbol peruano. A principios del 2024, Universitario mostró un interés concreto en ficharlo como parte de su proyecto deportivo. Aunque las negociaciones estuvieron avanzadas, una serie de factores impidieron que el arquero boliviano se convirtiera en refuerzo crema.

Según declaraciones del propio Viscarra, hubo contacto directo con la institución, pero el acuerdo no llegó a concretarse debido a diferencias económicas y estratégicas. “El tema de factibilidad lo ve mi representante y lo va a ver el club en su momento si llega algo concreto. Tenemos un objetivo más, por eso acabando nos sentaremos y veremos mi futuro. Si seguir acá o ver alguna posibilidad que sea buena para el club y mi crecimiento personal”, señaló el guardameta en su momento.

“Algo me comentó sobre Universitario, pero de factibilidad y esos temas, no he visto nada. Estaba festejando hasta ahorita (el título) y ahora me meto lo que es Wilstermann”, agregó Viscarra en declaraciones para Deportivo de Bolivia.