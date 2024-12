Hace algunos días, Bryan Reyna anotó un golazo de tijera con Belgrano de Córdoba en la Liga Profesional Argentina. Tras ello, el extremo regresó a Lima para disfrutar de unas cortas vacaciones y declaró a la prensa. El extremo de la selección peruana se refirió a su futuro profesional para la próxima temporada.

¿Qué dijo Bryan Reyna sobre su futuro?

En el aeropuerto, Bryan Reyna señaló que se ha adaptado bien a la Liga Argentina y que su prioridad es quedarse en el extranjero para la siguiente campaña.

"Yo estuve muy bien allá. Creo que me acostumbré al fútbol argentino. Como lo dije en las declaraciones de allá, creo que me tocó un técnico que no fue justo conmigo, pero ya está, esas cosas pasan en el fútbol. Ahora dar vuelta atrás y pensar en lo que viene. Uno siempre aprende en el fútbol cada año que pasa, siempre se aprende cada cosa nueva", indicó.

"Mi prioridad ahorita mismo es quedarme fuera del país. Yo no quiero volver, quiero crecer. Quiero seguir creciendo. Creo que me acostumbré al fútbol argentino y feliz por eso porque pensé que me iba a costar un poquito más, pero yo creo que estuve bien en el trascurso del tiempo que estuve jugando. La gente ahí me quiere mucho porque me lo he ganado, me lo gané con mi juego y feliz por eso porque la gente de Belgrano te apoya mucho y me quiere mucho", añadió.

Así fue el golazo de tijera de Bryan Reyna

En el emocionante minuto 43 del segundo tiempo, Bryan Reyna sorprendió a todos con una increíble pirueta para impactar el balón y anotar el gol del empate 2-2 que rescató a Belgrano de la derrota. Este tanto representó el tercer gol del talentoso peruano en lo que va de la temporada.

¿Qué dijo Bryan Reyna sobre su exentrenador en Belgrano?

Hace algunos días, Bryan Reyna habló sobre su relación con Juan Cruz Real, extécnico de Belgrano, quien lo borró del equipo durante varios partidos.

"Yo arranqué muy bien aquí, creo que tuve seis meses muy buenos. El fútbol da vueltas, (uno) nunca sabe con quién se va a topar, pero nada. Muy feliz porque la gente grite un gol mío, se lo merece (porque) me ha apoyado muchísimo en mis malos y buenos momentos y eso lo agradezco mucho", declaró.

"Un jugador necesita que lo apoyen. Me considero una persona muy responsable con mi trabajo. Mucha gente comenta que salgo de fiesta. Yo reto a cualquiera que me diga si me han visto en una discoteca. Yo no salgo y eso es lo que me duele, que la gente hable de mí sin saber las cosas y no me parece, porque tengo familia", agregó.