Alianza Lima se encuentra armando su plantel para disputar la Liga 1 y la primera fase de la Copa Libertadores 2025. Ante ello, Diego Rebagliati criticó a la dirigencia del cuadro blanquiazul porque están buscando perfiles de futbolistas totalmente distintos con respecto a la temporada pasada.

"Ahí esta el gran problema de Alianza. Que no es culpa de Gorosito ni de Franco Navarro. El gran problema de Alianza es que el año pasado buscaban un perfil de jugador y ahora buscan otro totalmente distinto. No puedes encontrar una continuidad de plantel. A la larga tienen que llegar a un acuerdo institucional entre todo el Mundo Alianza para saber qué es lo que quieren como perfil", sostuvo el comentarista deportivo en Movistar Deportes.

Néstor Gorosito minimizó las críticas en su contra

En conferencia de prensa, Néstor Gorosito señaló que no le afectan las críticas sobre su llegada a Alianza Lima y que su objetivo es salir campeón en al temporada 2025.

"He aprendido a convivir con un montón de situaciones con los cuales no comparto. Es más lo que me comentan que lo que leo. Me informo más contra quiénes jugamos. Con el correr de los años aprendí que hay peleas que son en vano. Después, la pelota entrará o no. Vino un periodista desde Argentina, no sé si le pagaron, pero es nadie. Yo puedo tener una pelea de igual a igual con alguien que respete. Hemos dirigido tres veces a Tigre y tres veces a Argentinos Juniors. Nadie te contrata tantas veces en un solo equipo. Me dolería más si hablan mal mis jugadores", indicó.

"Ya el hecho de jugar en Alianza Lima es una presión constante. No existe otra cosa que no sea ganar. Nosotros queremos conocer un poco más al plantel. Yo no soy tajante con los refuerzos. La idea es llegar a fase de grupos de la Copa Libertadores. En cuanto al torneo local, corregir algunas cosas que no le permitieron salir campeón", añadió.

¿Qué jugadores empezaron la pretemporada con Alianza Lima?

Para el inicio de la pretemporada, Alianza Lima contará con 18 jugadores. Entre ellos destacan Paolo Guerrero, Hernán Barcos, Carlos Zambrano y Jean Pierre Archimbaud. Además, hay algunos futbolistas jóvenes que también estarán en los trabajos de los íntimos: el extremo Óscar Pinto y Javier Navea, quienes regresan de sus respectivos préstamos.

Ángelo Campos

Ángel De La Cruz

Juan Pablo Freytes

Carlos Zambrano

Erick Noriega

Renzo Garcés

Marco Huamán

Ricardo Lagos

Jean Pierre Archimbaud

Javier Navea

Jesús Castillo

Gonzalo Aguirre

Óscar Pinto

Kevin Quevedo

Jhamir D' Arrigo

Hernán Barcos

Paolo Guerrero

Matías Succar.

Posibles Refuerzos de Alianza Lima