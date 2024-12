El pasado 7 de diciembre, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció la destitución de Juan Carlos Oblitas de su cargo como director general. Ante ello, varias personalidades ligadas al balompié nacional han sonado con fuerza para asumir este puesto. Uno de los que al parecer se postularía es Julio César Uribe, quien aseguró que ya tuvo un acercamiento.

El popular 'Diamante' estaría dispuesto a tomar este gran reto y trabajar por el bien del fútbol peruano. A propósito, en una reciente entrevista, contó cómo sería su relación con Jorge Fossati, actual entrenador de la selección peruana, si ingresa a la FPF.

¿Qué dijo Julio César Uribe sobre una posible relación laboral con Jorge Fossati?

En conversación con el periodista Eddie Fleischman para el programa 'Full Deporte', Julio César Uribe habló sobre una posible relación con Jorge Fossati. El 'Diamante' explicó que su metodología no se basaría en criticar el trabajo del 'Nonno', sino en conversar y tratar de persuadirlo.

"Yo creo que conmigo no se conduciría así. Dependiendo siempre de quién y cómo venga la crítica. Él tiene la capacidad de percibir las cosas, tiene la experiencia y su valor. Eso yo lo respeto, yo no voy a ir contra eso, no lo voy a calificar, imposible, pero sí puedo dialogar con él", señaló.

"Mi forma es persuasiva, no impositiva. Por eso hay que saber qué implica ser líder. Un líder normal, de excelencia, para transmitir. Ahora estamos en una edad en la que permite interpretar las cosas con sabiduría, la cual parece no conocer mucha gente", finalizó.

Julio César Uribe se refirió sobre trabajar con Agustín Lozano

En charla con RPP Noticias, el 'Diamante' habló sobre trabajar de la mano con Agustín Lozano. El otrora jugador enfatizó en que él es alguien que no podrán sobornar ni corromper. Asimismo, manifestó que su carrera no se basa en calificar a los demás, sino en los objetivos que quiere alcanzar.

"Me conoces muy bien, sabes que soy insobornable e incorruptible. Creo que tengo un nivel de sensibilidad que se identifica con todo lo que he expresado. Mi mundo nunca ha sido calificar a los demás, sino enfocarme en lo que yo quiero alcanzar y con quienes tengo que compartir. Yo he compartido con mis amigos y he respetado siempre todo lo que significa mi entorno en toda mi vida. Lo he hecho a través de mundo", comenzó diciendo.

Uribe afirmó que su motivación radica en la posibilidad de hacer sonreír a todo un país desde cualquier lugar en el que se encuentre contribuyendo. Asimismo, dijo que todas las personas con las que colabore deben estar alineadas con ese propósito.

"Esta no sería una posibilidad para transformar todo lo que a mis 67 años he alcanzado, no tengo necesidad. A mí me alimenta una ilusión que es un tema incuantifible y desborda emociones. Ayudar a sonreír a un país a través de un juego. Todos tienen que estar alineados con esa entrega, eso sí me mueve. No claudicar, eso jamás. Ayudar a sonreír y ayudar a ser mejor, eso se necesita transmitir en todos los niveles, sino no eres competitivo", acotó.