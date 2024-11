Otro golpe para el fútbol peruano. Este miércoles 13 de noviembre, se conoció que el Sudamericano sub 20 2025 ya no se realizará en el Perú. Según fuentes de La República, el país perdió la oportunidad de ser sede del certamen juvenil por la inestabilidad institucional que atraviesa la Federación Peruana de Fútbol (FPF) tras la detención de Agustín Lozano por el caso Los Galácticos y también por otros factores logísticos. Este campeonato se iba a realizar desde el 23 de enero al 16 de febrero del 2025 en Lima y Arequipa. En nuestro país, el encargado de dirigir la sub 20 es 'Chemo' del Solar, quien en estos momentos se encuentra preparando al equipo con una gira en Uruguay y Chile.

Según se conoció, la Conmebol ya informó de su decisión de manera extraoficial a la Comisión Organizadora de las Competiciones de la FPF y lo estará haciendo oficial a través de un documento en las próximas horas. El Sudamericano sub 20 brinda 4 cupos para el Mundial de la misma categoría que se jugará en Chile en el 2025.

Perú ya no será sede del Sudamericano sub 20

Tras el sorteo el pasado mes de octubre, Perú había quedado en el Grupo A como cabeza de serie. El grupo estaba conformado por Uruguay, Argentina, Paraguay y Venezuela. La otra llave estaba constituida por Brasil, Ecuador, Chile, Colombia y Bolivia.

Tras ser cede del certamen, toda la fase de grupos se iba a jugar en Lima (Estadio Nacional, Matute y el Monumental) y el hexagonal final se iba a disputar en Arequipa (Estadio Mariano Melgar, Carlos Alfredo Villanueva ‘Umacollo’ y el Monumental de la UNSA).

Perú sub 20 derrotó 2-1 a Uruguay en el Gran Parque Central de Montevideo en un reciente amistoso. Foto: La Bicolor

¿Cómo se jugará el Sudamericano sub 20?

De acuerdo al formato, el torneo se jugará en dos etapas: la fase de grupos, donde avanzarán los tres equipos con mejor puntuación, y el hexagonal final, donde las seis selecciones que clasifiquen competirán en un sistema de todos contra todos. En esta fase, los cuatro primeros países obtendrán sus cupos para el Mundial Sub 20.