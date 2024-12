Raúl Ruidíaz no continuaría en Seattle Sounders luego que no llegara a un acuerdo con la directiva para renovar su contrato, el cual vence a finales del 2024. De esta forma, el delantero le pondría fin a una etapa que duró poco más de seis años y donde se consagró como el goleador histórico de la institución. Sus logros no pasaron desapercibidos para los hinchas, que se despidieron de la ‘Pulga’ a través de las redes sociales y que el propio jugador reposteó en muestra de su agradecimiento.

La reciente eliminación del cuadro esmeralda en la final de la Conferencia Oeste marcó el final de una era para Ruidíaz. Con un contrato que culmina y negociaciones interrumpidas, el futuro del delantero se encuentra en la balanza. Mientras espera la documentación necesaria para establecerse en Estados Unidos, Ruidíaz también considera la oferta de volver a Universitario, así como las de otros clubes de la MLS.

Raúl Ruidíaz no seguiría en Seattle Sounders

A través de sus redes sociales, Raúl Ruidíaz sorprendió a sus seguidores al publicar algunos mensajes de despedida que le dejaron los fanáticos del Seattle Sounders, equipo que milita desde el 2018. De esta forma, el jugador habría revelado que no seguiría en el club tras no poder llegar a un acuerdo para la renovación de su contrato, el cual termina el 31 de diciembre de 2024.

Raúl Ruidíaz compartió los mensajes que recibió de los hinchas en sus redes sociales. Foto: composición LR/Instagram

“Siempre será un sounder. Gracias”, “Nunca habrá otro como tú”, “Siempre leyenda del Seattle Sounders. Gracias por todo”. “Ha sido un honor verte jugar por nuestro escudo”, fueron algunos de los mensajes que los fanáticos le hicieron llegar a la ‘Pulga’, que tuvo una sentida respuesta ante las muestras de cariño: “Gracias para todos”.

De concretarse la salida de Ruidíaz, se pondría punto final a un exitoso paso por Seattle Sounders, donde jugó un total de 167 partidos, en los que anotó en 86 ocasiones. Los dos últimos años fueron muy duros para el delantero peruano, luego que disputara apenas 21 y 28 encuentros en 2023 y 2024 y que anotará 5 y 8 goles, respectivamente.

Un cierre agridulce con Seattle Sounders

La historia de Raúl Ruidíaz con Seattle Sounders llegó a su fin tras siete temporadas llenas de éxitos. Su último partido con la camiseta del cuadro estadounidense se dio en la final de la Conferencia Oeste de la MLS, donde el equipo del atacante, que entró al minuto 82, cayó 1 a 0 contra Los Angeles Galaxy.

Los seguidores del Seattle Sounders agradecieron a Ruidíaz por todo lo que hizo por el club. Foto: composición LR/Instagram

Lamentablemente, Ruidíaz tuvo diversos entredichos con el entrenador, Brian Schmetzer, lo cual lo marginó al banco de los suplentes. Incluso, en algunos partidos, ni siquiera tuvo minutos en el campo de juego, lo cual habría sido el detonante para que el delantero no renueve su vínculo con el club que le abrió las puertas en el torneo estadounidense.

El futuro de Ruidíaz: opciones en la MLS y Universitario

Con su estatus de agente libre, Raúl Ruidíaz se encuentra en una posición privilegiada para evaluar ofertas de diferentes clubes. La posibilidad de unirse a Universitario ha sido mencionada, y el delantero dejó claro que está dispuesto a escuchar propuestas. Sin embargo, su atención también se centra en la Conferencia Oeste de la MLS, donde equipos como los Portland Timbers podrían ser una opción viable, dado que no tendría que mudarse de estado.

El mercado de invierno de la MLS 2025 se presenta como una ventana de oportunidades para el goleador peruano. Con un valor de mercado que ronda los 1.80 millones de euros, Ruidíaz tiene el potencial de atraer el interés de varios clubes. Su trayectoria y experiencia en la liga lo convierten en un jugador codiciado, y su decisión final se espera para mediados de diciembre.