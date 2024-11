La renovación de Edison Flores no sería el único motivo que alejaría a Ruidíaz de Universitario. Foto: composición LR/Universitario

Universitario ya planifica lo que será su plantel para la temporada 2025. El objetivo crema será el tricampeonato en el torneo nacional y hacer un gran papel en la próxima edición de la Copa Libertadores. Para lograrlo, el equipo que actualmente dirige Fabián Bustos busca reforzarse de la mejor manera. Uno de los nombres que ha vuelto a sonar con fuerza en tienda merengue es Raúl Ruidíaz.

El delantero es el deseo de la 'U' desde mediados del 2024. Sin embargo, diversos aspectos lo alejaron de Ate. Para este 2025 la situación no cambiaría, puesto que la institución merengue estaría priorizando la renovación de Edison Flores y esto distanciaría a la 'Pulga' de Universitario.

Renovación de Flores alejaría a Ruidíaz de Universitario para el 2025

El periodista Gustavo Peralta aseguró que Universitario de Deportes viene trabajando con prioridad la renovación de Edison Flores. De acuerdo sus declaraciones en el programa L1 Max, los esfuerzos económicos por asegurar al 'Orejas' podría alejar la vuelta de Raúl Ruidíaz.

"Hoy la prioridad en la 'U' es la renovación de Edison Flores, están apuntando mucho a eso. El contacto directo (es) entre la directiva, Ferrari, Barreto y Flores para tratar de que se pueda dar, Flores está poniendo mucho de su parte. Hay mucha confianza en la 'U' de que se va a quedar y eso hace que hoy Ruidíaz ya no esté tan cerca como se pensaba", señaló.

"Además, me parece que están enfocándose más a que Flores se quede y que llegue un delantero importante que te dé nivel de Copa Libertadores. En tiempo de contrato, lo que le ofrecen ya no es lo mismo que ahora. Eso no significa que esté descartadísimo", añadió.

El otro motivo que alejaría a Raúl Ruidíaz de Universitario

Pese a que Universitario sí tendría interés en contar con Raúl Ruidíaz para el 2025, el jugador priorizaría otros objetivos. De acuerdo a la información del periodista Mauricio Loret de Mola, la 'Pulga' está evaluando unirse a otro club de la MLS porque necesita seguir 6 meses más en Estados Unidos para obtener la ciudadanía.

"Está viendo opciones en Estados Unidos. Está evaluando quedarse un año más en Estados Unidos y asegurar la ciudadanía. Necesita estar seis meses y un poco más para obtener la ciudadanía americana, que sería importante para él y su familia", explicó en el programa Denganche.

Raúl Ruidíaz jugará las finales de la MLS

Los Ángeles FC se enfrentó a Seattle Sounders en un emocionante encuentro que tuvo lugar en el Banc of California Stadium. La ventaja inicial llegó a los 50 minutos, cuando Ryan Hollingshead anotó para los locales. Sin embargo, la situación cambió en el minuto 59, cuando Maxime Chanot, defensor del equipo local, marcó un autogol que permitió a la visita igualar el marcador. El empate se mantuvo hasta el final del tiempo reglamentario, lo que llevó a ambos equipos a la prórroga. En el segundo tiempo suplementario, Raúl Ruidíaz ingresó al campo en lugar de Albert Rusnak. Tres minutos más tarde, Jordan Morris anotó el gol decisivo, asegurando así la victoria y la clasificación para el equipo del delantero peruano.

De esta manera, la escuadra del atacante peruano se verá las caras en la final de la de la Conferencia Oeste ante el vencedor de la llave entre Los Ángeles Galaxy y Minnesota United.