La selección peruana afronta uno de los panormas más sombríos de su historia reciente tras la dura derrota ante Argentina en La Bombonera por las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Con la caída ante la Albiceleste y el triufo de Chile ante Venezuela, el equipo comandado por Jorge Fossati se ubicó en la última posición con solo una victoria en doce jornadas disputadas. La Bicolor no ha podido mostrar un buen juego colectivo y ha generado pocas chances de gol en la zona delantera, algo que viene siendo duramente criticado por varios personajes ligados al fútbol peruano.

Uno de los que se refirió a esta derrota ante el actual campeón del mundo fue Julio César Uribe. El popular 'Diamante' se mostró incómodo porque en la actual clasificatorias se ha optado por únicamente restringir al oponente en lugar de proponer un juego ofensivo.

Julio César Uribe se refirió a los pocos goles que ha anotado Perú de la mano de Fossati

En una entrevista para Radio Ovación, el exfutbolista de Sporting Cristal resaltó que marcar solo 3 goles en 12 encuentros es algo que nunca había pasado en nuestra historia.

"Los números te dejan un poco de oxígeno en épocas de covid. Los números están ahí, pero muy distantes. Es muy complicado, en el fútbol siempre hay que depender de uno mismo. Nuestra lucha es muy complicada y la sociedad deportiva no escapa de la sociedad. Ahora no atacamos y solamente defendemos, y esa es la parte que nos tiene confundidos, anotar 3 goles en 12 partidos, eso no ha existido nunca en nuestra historia", sostuvo.

Uribe reconoció que tras el término del choque con Argentina terminó molesto, ya que el equipo solo se concentró el frenar los ataques y no en elaborar fútbol.

"Estamos limitando al contrario que no juegue y logramos ese propósito, pero nos falta lo más importante: jugar. Ayer terminé enojado con el partido porque ante un intento de presión, le devolvíamos la pelota nuevamente", precisó.

¿Cómo le ha ido a Jorge Fossati al mando de Perú?

Desde que llegó al banquillo de la Bicolor, el entrenador uruguayo ha dirigido 13 partidos: 4 encuentros amistosos y 9 partidos oficiales (3 en la Copa América y 6 por Eliminatorias).

De este total, Fossati ha logrado 4 victorias (3 en encuentros amistosos y uno en Eliminatorias Sudamericanas), 4 empates (un cotejo de preparación y 3 por clasificatorias) y 5 derrotas (todas por Eliminatorias).