Una jornada para el olvido para Perú en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. La selección peruana no pudo ante Argentina y perdió por la mínima diferencia en La Bombonera por la fecha 12 de las clasificatorias, resultado que condenó a la Bicolor a la última posición de la tabla. El único gol del encuentro lo anotó Lautaro Martínez tras un gran pase de Lionel Messi. Uno de los jugadores que volvió a ser titular en la blanquirroja fue Paolo Guerrero.

El delantero de Alianza Lima fue capitán y jugó hasta el minuto 63 de la etapa complementaria. Luego, salió del campo y en su lugar ingresó Gianluca Lapadula. El máximo goleador en la historia de la selección peruana habló a ras de cancha de La Bombonera y criticó con dureza el poco juego mostrado por Perú.

Paolo Guerrero se pronunció tras derrota de Perú ante Argentina

Primero, el 'Depredador' apuntó contra el arbitraje de Wilmar Roldán y aseguró que sus decisiones condicionaron el juego del equipo. El delantero de 40 años precisó que fuera de ello, el combinado nacional debió proponer más, pero no se atrevieron.

"No me gusta hablar del árbitro, pero el árbitro nos condicionaba. Cuando nos tocaban a nosotros no cobraba falta, nos empujaban y nada. Es un poco duro. Independiente de eso creo que pudimos hacer un partido donde pudimos jugar más, crearle más peligro a Argentina, pero no nos atrevimos y nos vamos con los bolsillos vacíos. En lo físico estuvimos a la par, pero es difícil cuando el árbitro nos condiciona. A nosotros nos empujaban y no cobraba nada, pero a Messi lo tocabas con un dedo y cobraba todas. Si ves las que tuvieron son de pelota parada", dijo en zona mixta.

Paolo Guerrero es el primer capitán de la selección peruana. Foto: AFP

Asimismo, Guerrero fue enfático en señalar que a veces por más que realizaba algunos movimientos para que sus compañeros le den un centro o pase largo, nadie lo hacía.

"La presión de ellos en el medio campo fue intensa, pero podíamos jugar más, lanzar más, yo quedaba mano a mano, hacía la gambeta para que me tiren una pelota, pero nada. Eso es lo que me deja pensando. Nos faltó atrevimiento, ser más conchudos y que la bola corra. Podíamos crearle más situaciones, porque quedaban mal parados. A veces perdíamos mucho la pelota. Podíamos tenerla más y no solo correr detrás de la pelota todo el tiempo", agregó.

Paolo Guerrero se defendió de las críticas tras el Perú vs Argentina

El 'Depredador' indicó que aún quedan posibilidades para soñar con la próxima Copa del Mundo y aseguró que a Perú no se le puede dar por muerta. Además, se defendió de las críticas y manifestó que no es un cobarde, que siempre estará para sus compañeros y el técnico.

"No sé si me sentí solo, pero podía tener más de situaciones. Por lo menos ponerme a competir a velocidad con los defensas de Argentina. Me la tiraron poco y me quedé sin jugar, me quedé son esa espina, sin haber podido hacer algo más. (...) No creo que estemos afuera, todo puede pasar, a la selección peruana no se le puede dar por muerta, ya hemos revertido situaciones. Hoy por hoy no puedo decir si seguiré jugando con la selección, pero no soy un cobarde, nunca voy a abandonar el barco, siempre voy a estar para mis compañeros. Apoyo a muerte a mi país y a la camiseta", sentenció.

¿Cómo quedó Perú en la tabla de posiciones de las Eliminatorias tras perder ante Argentina?

Tras caer por la mínima diferencia por la jornada 12 de las clasificatorias, el equipo comandado por Jorge Fossati se quedó en la última posición de la tabla con solo 7 puntos. La Bicolor registra 7 derrotas, 4 empates y solo un triunfo hasta el momento.