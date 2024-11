A pesar del amargo empate 0-0 entre Perú y Chile por las Eliminatorias, el cual deja a ambos equipos lejos del dueño mundialista, Oliver Sonne fue uno de los pocos futbolistas que destacó con su desempeño en el Monumental de Ate. El lateral del Silkeborg IF de la Superliga Danesa recibió elogios desde diversos sectores.

Uno de los que elogió su desempeño frente al equipo de Ricardo Gareca fue el periodista Eddie Fleischman, quien remarcó que el jugador de 23 años cerró varias bocas con su actuación.

Fleischman elogia a Oliver Sonne

A través de sus redes sociales, el conductor de televisión recordó las palabras que expresaron Paolo Guerrero, Sergio Peña y el entrenador Jorge Fossati sobre Oliver Sonne hace algunos meses. Además, consideró que el defensor de origen danés fue subestimado.

Eddie Fleischman sobre Oliver Sonne ante Chile. Foto: captura de X

¿Qué dijeron Peña, Fossati y Guerrero sobre Oliver Sonne?

En el 2023, Oliver Sonne fue una de las grandes sorpresas en las convocatorias de Juan Reynoso a la selección peruana. Si bien no tuvo participación, muchos aficionados pidieron que debute con la Blanquirroja. En ese sentido, el volante Sergio Peña consideró como una falta de respeto la postura de los aficionados.

"Te aseguro que a la gente le preguntas cómo juega y no saben. Lo aman sin ni siquiera haberlo visto. No pienso que esté mal, pero sí pienso que le faltan el respeto a los que están jugando como Corzo y Advíncula. Puedes querer a un jugador, pero no puedes faltar el respeto a los otros”, comentó el volante en entrevista con Entre Ceja y Ceja.

Oliver Sonne debutó este año con la selección peruana. Foto: La Bicolor/X

Por su parte, Paolo Guerrero, goleador histórico de la Blanquirroja, remarcó que el popular 'Vikingo' es una gran persona; sin embargo, consideró que le faltaba "criollada" para adaptarse.

"Oliver Sonne. Es una gran persona, es un chico tranquilo. No tiene la criollada peruana, no habla español. Le falta eso para que se adapte Es muy callado. En Europa los adversarios te van fuerte, pero a la bola. Acá puede encontrar a algún ‘mala leche’ que le pueda hacer daño", señaló

En el caso del 'Nonno', salió al frente para aclarar los motivos de la convocatoria de Sonne previo a los amistosos contra Nicaragua y República Dominicana en marzo pasado.

"Se especula tanto. Está el que quiere informarse y después habla, y está el que tira lo que siente o piensa. ¿Cuándo dije que Sonne no tenía chances o no lo iba a traer? Dije, y repito, yo no traigo a nadie por presión o por tener club de fans. En el mundo del fútbol, hay gente alrededor de los jugadores interesados en que lleguen a tal lado. En definitiva, queremos verlo. Para hacerlo, tenemos que verlo entrenando y, dentro de lo posible, jugando, si no siempre será lo que podría haber sido", manifestó en conferencia de prensa.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana?

La selección peruana se enfrentará a Argentina, vigente campeona del mundo, el martes 19 de noviembre por la fecha 12 de las Eliminatorias. El duelo tendrá lugar en el mítico estadio La Bombonera a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana).