Su destino será Argentina. Universitario definió el equipo al que arribará Diego Romero a préstamo tras su gran 2024. "Acuerdo inicial entre Universitario de Deportes y el Club Atlético Banfield de Argentina por el préstamo del arquero Diego Romero", detalló el periodista Gustavo Peralta en un tuit.

El portero de la selección peruana tendrá su primera experiencia en el extranjero luego de demostrar un destacado desempeño en la Liga 1 2024 a pesar de que el titular fue Sebastián Britos. Gracias a su aporte, el conjunto de Fabián Bustos consiguió el bicampeonato en el año del centenario de la 'U'.

Diego Romero jugará en Argentina. Foto: captura de X/Gustavo Peralta

Diego Romero tapará en Banfield de Argentina

Para la temporada 2025, Universitario tenía contemplado prestar o vender a Diego Romero al fútbol extranjero. Por ello, renovaron a Sebastián Britos y ficharon al chileno Miguel Vargas, procedente de Deportivo Garcilaso. De esta manera, el guardameta de la Bicolor buscará más minutos para desarrollarse profesionalmente en Banfield.

¿Cuáles son los números de Diego Romero en 2024?

Si bien no tuvo minutos en el Torneo Apertura, fue vital en el Clausura luego de la lesión de Sebastián Britos. En el segundo certamen del año, jugó 7 partidos y recibió 4 goles, además sumó 630 minutos en total.

Sebastián Britos elogia a Diego Romero

En el avant premiere de la película 'Esta es la U', que conmemora los 100 años de vida institucional de Universitario, Sebastián Britos declaró para la cámara de Ovación y elogió a su ahora excompañero en el conjunto merengue.

"Me gustaría que Romero se quede porque potencia el nivel de todo el equipo, hace que el grupo sea mejor. Es un gran arquero, y lo ha demostrado. Ha rendido y ha servido para lograr el título", manifestó el portero uruguayo.

Asimismo, se refirió al deseo de su colega de explotar sus cualidades en el fútbol extranjero y no dudó en afirmar que Diego Romero será el próximo arquero titular de la selección peruana luego de Pedro Gallese.

“Es parte de su crecimiento que pueda explotar (jugar en el extranjero), creo que ya es momento. Hoy en día me tocó jugar a mí, pero cuando lo hizo él le fue muy bien. Tiene la pasta para terminar siendo el arquero de la selección peruana”, agregó.

Jean Ferrari sobre el futuro de Diego Romero en Universitario

En una anterior conferencia de prensa, Jean Ferrari, administrador crema, había admitido que existían conversaciones con Diego Romero para determinar su futuro. En ese sentido, el directivo fue claro al mencionar que solo contemplaban la posibilidad de una oferta del exterior. Finalmente, arribará a Banfield.

"Y el caso particular de Diego Romero, hay conversaciones con él durante todo el año. Nuestro compromiso es que él ya pueda tapar, pero el préstamo va a ser en el fútbol del extranjero. A nivel local no va a ir a ningún lado. Se quedaría en el plantel en caso no aparece una oferta del exterior. Este año tuvimos tres ofertas por él del fútbol argentino para que se vaya a préstamo, había que tomar una decisión y gracias a Dios salió bien porque terminó tapando en partidos cruciales para darnos el bicampeonato", apuntó en aquella ocasión.