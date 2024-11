La selección peruana no pudo contra Chile en un partido que estaba obligada a ganar para seguir soñando con la clasificación al Mundial 2026. En un clásico del Pacífico deslucido por la falta de efectividad de ambos equipos, uno de los pocos jugadores que destacaron fue el lateral Oliver Sonne, quien formó parte del once titular y disputó casi todo el compromiso.

El 'Vikingo' tuvo la que acaso haya sido su mejor actuación con la camiseta blanquirroja, pues se mostró acertado en la mayoría de sus intervenciones. Por esta razón, en las redes sociales lo resaltaron como la figura del duelo y pidieron su titularidad para lo sucesivo.

¿Qué dijeron los hinchas de Perú sobre Oliver Sonne?

Entre la decepción y molestia de los aficionados por este empate que no le sirve a la selección peruana, un grupo se dio tiempo para elogiar al jugador del Silkeborg de Dinamarca por su buen desempeño.

"Sonne el mejor por escándalo", "Sonne hará temblar a los argentinos el martes", "Sonne jugando en primera cumplió", "(Sonne) lo mejor del partido", "Sonne, Polo y Cáceda, no hubo más", "Lo único rescatable es Sonne", "Sonne ha demostrado tener la habilidad para ser titular", "Oliver Sonne merecía estar en el Mundial", "Oliver Sonne no puede volver a ser suplente", "Oliver Sonne no será muy vistoso en lo técnico o estético, pero es un jugador 'moderno': muy atlético, inteligente en la toma de decisiones y sobre todo efectivo", "Fossati recién se dio cuenta de que Oliver Sonne debió ser titular", fueron algunos comentarios de los internautas en la plataforma X.

Oliver Sonne juega de forma oficial con la selección peruana desde este 2024. Foto: Luis Jiménez/GLR

Números de Oliver Sonne en la selección peruana

Desde su debut en marzo de este 2024 ante Nicaragua, como parte de la preparación para la Copa América, Oliver Sonne lleva jugados nueve partidos con la selección peruana, entre competencias oficiales y amistosos. En 401 minutos acumulados sobre el terreno de juego, no registra goles ni asistencias.