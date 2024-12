El megatúnel que iba unir Miraflores con 4 distritos de Lima en 20 minutos, pero fue rechazado luego de 10 años: ¿por qué?

Hace más de una década, se presentó un ambicioso proyecto que prometía conectar los distritos de La Molina y Miraflores en tan solo 20 minutos, mediante un túnel de 11 kilómetros que atravesaría el cerro Centinela y aliviaría la congestión en arterias principales como la avenida Javier Prado. Con una inversión estimada de 500 millones de dólares, la iniciativa buscaba mejorar significativamente la movilidad urbana en Lima.

Sin embargo, tras años de evaluaciones y debates, el proyecto fue desestimado por las autoridades municipales. En julio del 2023, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, declaró inviable la construcción del túnel, citando la ausencia de estudios de tráfico y demanda que respaldarían su ejecución. Esta decisión se suma a las de sus predecesores, Luis Castañeda Lossio y Jorge Muñoz, quienes también rechazaron la propuesta durante sus gestiones.

Túnel Miraflores- La Molina: la obra que no vió la luz

En 2012, la empresa española OHL Concesiones presentó el proyecto del Túnel La Molina-Miraflores, una ambiciosa iniciativa que buscaba conectar de manera eficiente dos importantes distritos de Lima. En ese entonces, Diego Uceda, quien actualmente ocupa el cargo de alcalde de La Molina, lideró las gestiones para buscar su aprobación y atraer inversionistas. Aunque el proyecto fue rechazado en múltiples ocasiones, Uceda retomó la propuesta a mediados del año pasado. Según sus declaraciones, ya había iniciado conversaciones con la Gerencia de Inversión Privada de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para impulsar la ejecución del túnel y aseguró que la Municipalidad emitiría una ordenanza para revertir el archivamiento del plan.

Sin embargo, la Municipalidad Metropolitana de Lima desmintió estas afirmaciones mediante un comunicado oficial. En este, aclararon que el proyecto del Túnel La Molina-Miraflores no formaba parte de su lista de megaproyectos en evaluación y descartaron cualquier posibilidad de construcción o de implementación de un peaje relacionado con la obra.

El tema del peaje fue especialmente controversial, ya que el proyecto, al tratarse de una obra privada, contemplaba una concesión por 30 años y un costo de S/35 por uso. Este monto fue considerado excesivo por muchos ciudadanos y provocó la indignación del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

"No es viable, no hay estudios de tráfico, de demanda, no hay nada. Yo ya dije que (el túnel) no va (…) Nadie puede cobrar un peaje de S/35 por circular por la ciudad", declaró López Aliaga, desestimando el proyecto y dejando sin respaldo a Diego Uceda, a pesar de pertenecer ambos al mismo partido, Renovación Popular.

¿Cuáles son los distritos que iba a unir el Túnel Miraflores- La Molina?

Según el expediente técnico, el túnel tendrá una longitud de 11 kilómetros y un diámetro de 20 metros. Además, servirá como conexión entre estos cinco distritos ubicados en el suroeste de Lima: