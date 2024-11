La selección peruana no pudo pasar del empate sin goles ante Chile de Ricardo Gareca en el Monumental de Ate y quedó muy complicada en las Eliminatorias 2026. Previo al clásico del Pacífico, uno de los temas que más controversia generó fue la no convocatoria de futbolista como André Carrillo y Pedro Aquino, quienes afrontan un gran presente en el extranjero.

De acuerdo al periodista Pedro García, en el caso del ahora volante del Corinthians de Brasil, su comportamiento después de la eliminación de la Copa América fue determinante para no volver a ser citado en la Bicolor.

La razón por la que Fossati no estaría convocando a Carrillo

El periodista reparó en 2 sucesos que tuvieron lugar tras la finalización del certamen continental. García mencionó que André Carrillo no respetó un orden de Jorge Fossati.

"Creo que hubo algo que no sabemos respecto a Fossati y Carrillo. Primero, Perú pierde en la Copa América... Cuando vuelven al hotel, tengo entendido que Fossati dijo 'no me sale nadie' y hubo 3 jugadores que salieron (...). Dos de ellos lo buscaron (a Fossati), le pidieron disculpas y quedaron perdonados. Tengo entendido que Carrillo no hizo eso. Esa es una", manifestó en el programa de YouTube 'No Somos TV'.

"Luego de eso, el equipo vino a Lima y ni bien se bajaron del avión, recordarán que Carrillo salió con Cueva a una discoteca de Barranco (...). Tengo entendido que Fossati vio eso como un acto de indolencia ante la eliminación jugando mal en la Copa América", agregó.

¿Qué dijo André Carrillo sobre Jorge Fossati?

Hace algunos días, el extremo de 33 años reveló que sostuvo un diálogo con el entrenador de la selección peruana previo a los partidos ante Chile y Argentina. El exjugador de Alianza Lima también manifestó su deseo de defender la camiseta de su país.

"He estado acompañando a la selección, como siempre, he visto al equipo sufrir dentro del campo, me hubiese gustado estar presente, apoyando; pero es parte del fútbol, de las decisiones del entrenador. (...) Conversé en esta última convocatoria con Fossati, siempre he tenido una buena relación con él. Para alguno u otro tema no he sido convocado, por temas personales, pero a lo mejor en las próximas convocatorias voy a estar preparándome bien en mi club para llegar 100%", explicó en diálogo con el periodista César Vivar Miranda.

¿Cómo marcha Perú en las Eliminatorias?

El combinado nacional se encuentra en una situación muy complicada en las Eliminatorias 2026: ocupan el puesto 9, con solo siete unidades, y están a 5 puntos de la zona de repechaje.