Cristiano Ronaldo compartió recientemente su fecha de retiro del fútbol y sus planes futuros tras dejar el deporte que lo consagró. A sus 39 años, el delantero portugués sigue brillando en el campo, pero ya comienza a pensar en su vida después del fútbol. Con una carrera llena de éxitos en clubes como Manchester United, Real Madrid y Juventus, CR7 dejó una huella imborrable en la historia del balompié. Sin embargo, el tiempo avanza y el jugador se prepara para colgar los chimpunes, aunque su amor por el fútbol permanecerá intacto.

El anuncio, realizado tras anotar un gol de chalaca con la selección de Portugal, en el que Ronaldo reafirmó su vigencia, generó un aluvión de reacciones en el mundo del fútbol. Aunque expresó su deseo de seguir compitiendo en el corto plazo, también confesó estar enfocado en nuevos retos que trascienden el ámbito deportivo.

Cristiano Ronaldo pone fecha a su retiro del fútbol

A sus 39 años, Cristiano Ronaldo continúa desafiando las barreras del tiempo. Sin embargo, incluso el mejor de los atletas sabe que su ciclo profesional no puede prolongarse indefinidamente. El portugués reveló que planea retirarse en un plazo de “uno o dos años”, con lo que afirma estar listo para cerrar un capítulo lleno de logros históricos.

Con su doblete contra Polonia, con chalaca incluida, CR7 coloca a Portugal líder del grupo A de la Nations League. Foto: AFP

“Solo quiero disfrutar, seguir jugando al futbol. (...) Planificar la retirada. Si tiene que ocurrir, en uno o dos años, no lo sé. Pronto cumpliré 40 años. Quiero disfrutar de verdad, mientras me sienta motivado, sigo adelante. El día que no me sienta motivado, me retiraré”, confesó Mister Champions tras anotar dos goles en el triunfo 5 a 1 de Portugal a Polonia por la Nations League.

El delantero de Al-Nassr demostró que su talento sigue intacto, con actuaciones que lo colocan como un referente en su equipo y en la selección nacional. A pesar de ello, reconoce que su cuerpo y mente ya piden una transición hacia nuevos horizontes.

¿Cristiano Ronaldo seguirá ligado al fútbol tras su retiro?

Pero, el anuncio del retiro de Cristiano Ronaldo no fue lo único que sorprendió a sus fanáticos, pues también reveló que, tras decirle adiós a los campos de fútbol, no quiere seguir ligado el deporte. No obstante, el luso fue enfático al decir que no es una decisión definitiva, puesto que el tiempo será el que decida cuál será su destino.

“No me veo dirigiendo un equipo, no está en mis planes. Mi futuro está en otros ámbitos fuera del fútbol, aunque el tiempo dirá lo que pasa”, aseveró el Comandante, quien también aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a los jóvenes futbolistas, a los que recordó la importancia de representar a su país.

“Representar a todo el país, a toda la cultura, a tus hijos, a tu madre, a tu padre, a tus mejores amigos. A menudo me siento decepcionado con algunos jugadores que no quieren representar a la selección nacional”, señaló el goleador.

¿Cristiano Ronaldo renuncia a los mil goles?

Durante su intervención, Cristiano Ronaldo reflexionó sobre su ambición de alcanzar los mil goles, un objetivo que ahora ve con una perspectiva diferente. “Ahora abordo mi vida viviendo el momento”, confesó, con lo que enfatiza la importancia de disfrutar cada instante en lugar de obsesionarse con metas a largo plazo.

“Seré honesto, yo tuve la culpa de esto (de la posibilidad de anotar mil goles). En la vida, en algunas cosas, en el fútbol, a nivel personal, ahora abordo mi vida viviendo el momento, creo que eso es lo más importante. No tenemos que pensar a largo plazo, yo ya no puedo pensar a largo plazo”, indicó el Bicho.

“Dije públicamente que quería alcanzar mil goles, parece que ahora solo quiero alcanzar mil goles. Mi objetivo es vivir el momento, ver la respuesta de mis piernas. Si viene el mil, genial, sino, nadie marcó más goles que yo tampoco”, recalcó.

Cristiano Ronaldo es el jugador con más presencias en selecciones con 217 partidos con camiseta de Portugal. Foto: AFP

El delantero no solo ha sido un goleador excepcional, sino que también ha establecido récords impresionantes con su selección. Con 132 victorias en partidos internacionales y 135 goles, Ronaldo se consolidó como el máximo goleador histórico de selecciones absolutas. Su pasión por representar a Portugal es evidente, e instó a las nuevas generaciones a valorar este privilegio.