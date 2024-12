El programa 'Magaly TV, la firme' presentó un nuevo reportaje sobre la controversia que rodea a Luciana Fuster y su negocio en Gamarra. La ex Miss Grand International ha sido acusada de comercializar ropa de marcas extranjeras como Shein, Temu y AliExpress, pero ofrecerlas como productos peruanos. Este escándalo ha generado intensas críticas en redes sociales y puso nuevamente a la modelo en el centro de la atención mediática.

Tienda de Luciana Fuster tapó nombre de modelo de su negocio de Gamarra

Con el objetivo de investigar las acusaciones, un equipo del programa conducido por Magaly Medina visitó el stand de Luciana Fuster en Gamarra. Durante su visita, descubrieron que el nombre del local había sido cubierto con bolsas negras. Este cambio llamó la atención, ya que anteriormente el nombre de la modelo figuraba de manera prominente en el negocio.

Según lo expuesto en el reportaje, este aparente intento por ocultar su vínculo con el negocio podría estar relacionado con las fuertes críticas que ha recibido tras las denuncias sobre la procedencia de los productos. Sin embargo, hasta el momento, Luciana Fuster no ha emitido declaraciones públicas al respecto.

La polémica comenzó días atrás, cuando usuarios de redes sociales denunciaron que prendas adquiridas en el stand de Luciana Fuster llevaban etiquetas de marcas internacionales, como Shein, a pesar de ser presentadas como productos locales. Estas acusaciones generaron indignación entre los clientes y seguidores de la modelo, quienes esperaban que los productos ofrecidos tuvieran un origen peruano.

"Yo ya había visto a Luciana con un conjuntito rosadito, bien bonito. Entonces, dije: "bueno, lo voy a comprar". Le pedí tallas y me dijeron que estaba 150 soles. En ningún momento me dijeron que era de Shein, la verdad. Si me hubieran dicho eso, no lo compro, porque, para eso, lo hago yo misma (la compra). Me han dicho que está 13 dólares en los comentarios de TikTok y, la verdad, que me quedé sonsa. Lo hubiera pedido de ahí. Te juro que pensé que era marca peruana porque incluso Luciana sale en su centro de producción con sus máquinas. Te juro que me sentí literalmente estafada", dijo la usuaria afectada.

Usuaria, que denunció marca de Luciana Fuster, revela precio real de su marca de ropa

En una entrevista con 'América hoy', la usuaria que denunció los problemas con la marca de Luciana Fuster cuestionó la falta de transparencia de la modelo, a quien se le acusa de revender productos a precios mucho más altos que los de tiendas de moda rápida como Shein. La internauta expresó que se sintió "estafada" al notar la gran diferencia entre lo que pagó y el precio real de la prenda en Shein, y afirmó que, de haber sabido que no era un producto nacional, habría optado por comprarlo directamente de la marca china.

Clienta indignada al encontrar etiqueta de Shein en marca de Luciana Fuster

En su video, la joven explicó que adquirió el conjunto atraída por las promociones que Luciana Fuster había publicado en sus redes sociales. Sin embargo, al examinar la prenda con más detalle, notó que tenía una etiqueta de Shein. "Pensé que era un producto peruano. Me encantó el diseño, pero si hubiera sabido que era de Shein, lo habría comprado directamente", comentó, mostrando su sorpresa.