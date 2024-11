La selección peruana tuvo que resignar un amargo empate frente a Chile en el Monumental de Lima y quedó muy complicada en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, precisamente, en la novena casilla con tan solo siete unidades. Encuentro que fue muy parejo para ambos equipos, pero que pudo tener un marcador distinto de no haber sido por el gol que erró Paolo Guerrero debajo del arco.

Se jugaban los últimos minutos del primer tiempo cuando el 'Depredador' quedó solo frente al portero chileno y terminó enviando el balón que venía de haber pegado en el palo a las tribunas de Monumental. Tras el final del encuentro, el delantero de Alianza Lima se acercó a la zona mixta y explicó qué sucedió en esa jugada y por qué no terminó en gol a favor de la selección peruana.

"Yo tuve dos claras chances de gol, nos duele no llevarnos los puntos. La jugada que es después del palo, se me abre la pelota, pensé que venía al pie, pero se empezó a abrir porque tenía mucho efecto, le pongo el pie izquierdo para darle dirección, pero se abrió", declaró Paolo Guerrero para los medios de comunicación.

En cuanto al resultado que obtuvieron ante Chile, Paolo Guerrero resaltó que si bien era importante ganar, el empate no los deja eliminados y seguirán luchando mientras haya "posibilidades".

"Era importante ganar, pero eso no quiere decir que estemos eliminados. Mientras haya posibilidades, nosotros vamos a luchar, nosotros haremos nuestro trabajo y seguiremos poniendo el pecho, la vida y el corazón", finalizó el máximo goleador de la selección peruana antes de subir al bus de la Bicolor.

¿Cómo quedó el Perú vs Chile?

Perú igualó 0-0 ante Chile en el Estadio Monumental por la fecha 11 de las Eliminatorias 2026. Muchas ocasiones, pero poca efectividad. La Bicolor y la Roja generaron varias oportunidades en el primer tiempo, pero la precisión de cara al arco estuvo muy floja para ambas escuadras. Con este resultado, se mantienen en la misma posición y la ilusión por el Mundial parece apagarse para Gareca y Fossati.

La selección peruana recibirá a Chile por una edición del Clásico del Pacífico. Esta vez el recinto no podrá ser el Estadio Nacional, puesto que el gobierno no accedió al pedido de la FPF. La Bicolor se mudó a Ate en busca de los 3 puntos ante la Roja. Los dos últimos de la tabla tienen la necesidad de sumar para no alejarse del sueño mundialista.