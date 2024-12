Una presunta red de prostitución coloca en aprietos a trabajadores del Congreso. El último martes 17 de diciembre se confirmó el fallecimiento de Andrea Vidal Gómez, extrabajadora del Parlamento, víctima de un asesinato luego de que dos sicarios la atacaran con 40 disparos cuando se trasladaba en un taxi en el distrito de La Victoria hace 9 días.

Como parte de las investigaciones, un nombre que salió a la luz fue el de Jorge Torres Saravia, quien se desempeñaba como jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso hasta hace unos días, según un reportaje del programa Beto a Saber; sin embargo, el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Salhuana, decidió ponerle fin al vínculo labora del Torres con el Legislativo.

El abogado con 15 años de experiencia está acusado por presuntamente haber reclutado a mujeres para realizar el papel de trabajadoras sexuales dentro del Parlamento, mientras él las hacía pasar como "secretarias o asesoras" con la ayuda de otra persona. Un detalle que encaja con el informe periodístico, es que, justamente, Andrea Vida Gómez, fue secretaria de Torres Saravia hasta septiembre de este año, con un sueldo mensual de S/10.000. Un dato no menor es que Jorge Torres sería la mano derecha del gobernador regional de La Libertad, César Acuña.

En su defensa, Jorge Torres Saravia indicó que: "yo no las contrato directamente. Lo hace recursos humanos. Conozco algunas. Con una he trabajado en un despacho y a las demás recién las he conocido”.

Hasta el cierre de esta nota, la Policía Nacional del Perú (PNP) no ha detenido a los culpables de este asesinato. La investigación continúa, mientras que los familiares de Andrea Vidal claman por justicia ante este suceso.

¿Qué dijo la familia sobre el asesinato de Andrea Vidal Gómez?

María Gómez, madre de Andrea Vidal Gómez, se refirió a su hija luego de ser víctima de un asesinato en el distrito de La Victoria. Asimismo, Gómez pidió justicia en el caso que tendría como principal sede al Congreso, en donde habría una presunta red de prostitución.

"Mi hija era una mujer de carácter, pero era dulce. Se echaba en mi cama, me abrazaba y se dormía, ella era así. Las redes sociales hablan cosas terribles. Yo ya me cansé, estoy consternada, viviendo como si fuera una película de terror", dijo la madre María Gómez.

Congreso: ¿qué dijo el sindicato de trabajadores del Parlamento sobre la presunta red de prostitución?

El Sindicato de Trabajadores del Poder Legislativo (SITRAPOL) emitió un comunicado en el que rechazó la presunta existencia de una red de proxenetismo y prostitución en el Congreso, de acuerdo a las informaciones periodísticas. Pese a que saludó la destitución de Jorge Torres Saravia como trabajador del Parlamento, el SITRAPOL mostró su preocupación su la vulnerabilidad de los colaboradores de dicha institución.

"Los graves hechos denunciados evidencian la vulnerabilidad que afecta a trabajadoras y trabajadores de la organización o del servicio parlamentario, cuya condición laboral muchas veces expone al abuso y la arbitrariedad. La mejor forma de prevenir y evitar estas situaciones es estableciendo mecanismos claros, transparentes y predecibles para el ingreso a laborar en nuestra institución", expresó el sindicato de trabajadores del Congreso.

Comunicado del sindicato de trabajadores del Congreso

¿Qué dijeron los congresistas sobre la presunta red de prostitución en el Congreso?

En una entrevista para La República, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos, adelantó que se comenzará a investigar la presunta red de prostitución en el Parlamento luego del asesinato de la extrabajadora Andrea Vidal. Asimismo, resaltó que se citará a declarar a exjefe de la Oficina Legal y Constitucional, Jorge Torres Saravia.

"Sí, vamos a convocar a los miembros de la comisión en una sesión extraordinaria de manera virtual para el día viernes 20 de diciembre para poder empezar a investigar el caso", declaró Juan Burgos.

Finalmente, comentó que se tomará en consideración al secretario general del partido político Alianza para el Progreso, Luis Valdez, para tomar sus declaraciones.

"Esto no se da desde la legislación de Eduardo Salhuana, sino desde la época del señor Alejandro Soto. La contratación del exjefe de la Oficina Legal y Constitucional viene desde la época del señor (Luis) Valdez. Él lo llevó como asesor principal cuando él ya tenía una denuncia por violación en la Fiscalía en Pacasmayo, si es que no me equivoco, y lo protegieron llevándolo al Congreso de la República como asesor del señor Valdez", enfatizó Burgos.

Por otro lado, la congresista Patricia Chirinos, a través de su cuenta oficial de X, lamentó el asesinato de Vidal Gómez y, en consecuencia, pidió que se realicen las investigaciones sobre "este oscuro caso, que involucra a figuras de poder".

"Lamentable y condenable lo ocurrido con Andrea Vidal Gómez. Todos los peruanos exigimos una exhaustiva investigación sobre este oscuro caso, que involucra a figuras de poder y una red de prostitución que operaría en el Congreso. ¡Encuentren a los culpables y hagan justicia! El silencio no puede ser la respuesta", publicó Patricia Chirinos.

En consecuencia, la parlamentaria solicitó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, el pasado 13 de diciembre, abrir una investigación luego del reportaje emitido por Beto a Saber, donde se menciona la presunta red de prostitución en el Congreso.