Lima vive la Navidad con una magia única gracias a iniciativas vecinales como la de los residentes de la calle Monte Umbroso, que cada mes de diciembre llenan esta avenida con luces y decoraciones que crean un ambiente navideño único. Ello motivó a la Municipalidad de Surco a organizar el “Concurso de Fachadas Navideñas”, competición que, bajo la calificación de arquitectos egresados de la Universidad Ricardo Palma (URP) y la Universidad de Lima (UL), elige a la fachada ‘más navideña’ del distrito.

El alcalde de Surco, Carlos Bruce, destacó el impacto positivo del concurso, señalando que busca premiar el esfuerzo de los residentes por crear un ambiente festivo que alegra tanto a niños como a adultos de todas las zonas de la capital del Perú.

¿Cuál es la casa 'más navideña' de Lima?

Desde hace más de 20 años, los vecinos de la avenida Monte Umbroso, una calle que se extiende por aproximadamente cinco cuadras, decoran sus fachadas cada navidad. Ello llamó la atención de la Municipalidad de Surco, que decidió llevar a cabo desde 2023 el “Concurso de Fachadas Navideñas”, que este año lo ganó el edificio Nro. 585 en la categoría edificio. Mientras que en la categoría casa, el primer lugar lo obtuvo la calle 821.

Sus residentes, encabezados por Laly Rodríguez, lograron decorar de manera uniforme todos los apartamentos, utilizando luces y elementos navideños que reflejan una temática coordinada. En la entrada, destacan figuras iluminadas de renos y un jardín decorado con detalles festivos, que realzaron aún más la presentación del lugar.

“Es un edificio nuevo. Tenemos recién dos meses por acá y no ha sido fácil poder reunirnos para decidir si íbamos a poder decorar el edificio, pero finalmente decidimos hacerlo. No solamente es la decoración, sino la alegría que se le puede dar a todos los vecinos, no solamente de Surco, sino de todos los distritos de Lima que vienen a pasear por toda la alameda Monte Umbroso”, señaló la ganadora del concurso para Exitosa.

La premiación, realizada por la Municipalidad de Surco, incluyó un reconocimiento especial que se colocó en el jardín del edificio, el cual ahora se ha convertido en uno de los puntos más fotografiados por quienes visitan esta avenida mágica durante las fiestas navideñas.

Por segundo año consecutivo se organizó el “Concurso de Fachadas Navideñas”. Foto: composición LR/Jose Herrera Bike.





Monte Umbroso, la calle ‘más navideña’ de Lima

Monte Umbroso, ubicada en el distrito de Surco, es conocida como la calle 'más navideña' de Lima. Cada año, sus vecinos transforman esta avenida en un espectáculo de luces y decoraciones que atrae a cientos de visitantes. Familias de diferentes partes de la ciudad acuden para disfrutar de un recorrido lleno de magia, ideal para compartir en estas fiestas.

El alcalde Carlos Bruce resaltó la importancia de esta tradición, afirmando que Monte Umbroso no tiene comparación en toda Lima: “Todos logran sacarles una sonrisa a los niños. Hay una procesión de carros que llegan para ver esta calle mágica que no hay en todo Lima”.

Desde hace más de 20 años, los vecinos de la calle Monte Umbroso decoran sus fachadas con luces y figuras navideñas. Foto: composición LR/Peruvian Ambience.





¿Cómo llegar a Monte Umbroso para ver la calle ‘más navideña’ de Lima?

Llegar a Monte Umbroso es sencillo y vale la pena incluirlo en los planes navideños. La avenida se encuentra en el distrito de Surco, al sur de Lima, y está rodeada por vías principales que facilitan el acceso, como la avenida Velasco Astete y la avenida Primavera. Para quienes prefieren el transporte público, las opciones incluyen buses que recorren toda la panamericana sur.

Si se viaja en vehículo particular, se recomienda planificar la visita en horarios menos concurridos, ya que durante determinadas horas se puede generar tráfico en la avenida panamericana.