Anderson Santamaría no fue convocado por Jorge Fossati para enfrentar a Chile y Argentina. Foto: composición LR/Luis Jiménez/GLR/difusión

Anderson Santamaría no fue convocado por Jorge Fossati para enfrentar a Chile y Argentina. Foto: composición LR/Luis Jiménez/GLR/difusión

En las últimas convocatorias a la selección peruana, Jorge Fossati no ha considerado a Anderson Santamaría en su nómina. Incluso, con la baja de Carlos Zambrano en el Perú vs Chile por la jornada 11 de las Eliminatorias al Mundial 2026, el defensa del Santos Laguna de México no aparece en la lista para enfrentar a la Roja de Ricardo Gareca y a Argentina. Esta situación ha llamado la atención de los hinchas de la Bicolor, ya que el zaguero es uno de los pocos que se mantiene en el fútbol extranjero desde el 2018.

Ante ello, el periodista Horacio Zimmermann, en el programa de YouTube 'Mano a mano' de Denganche, dio una explicación sobre el motivo de la no convocatoria de Santamaría, lo cual tiene que ver con una situación que ocurrió con el 'Nonno' en el último partido que disputó con la Blanquirroja. Tal compromiso es la derrota 1-0 frente a Ecuador en Quito el 10 de septiembre.

Anderson Santamaría fue titular en el Perú vs Ecuador de la fecha 8 de las Eliminatorias. Foto: AFP

Horacio Zimmermann revela la razón por la que Santamaría no es considerado por Fossati

En el citado espacio digital, el comunicador contó un episodio que pasó en el entretiempo del Ecuador vs Perú de la fecha 8 de las clasificatorias al Mundial 2026. Según Zimmermann, Anderson Santamaría pidió su cambio por una molestia (Carlos Zambrano ingresó por él), pero a los días jugó con su club un partido por la Liga MX. Este hecho habría incomodado a Jorge Fossati, quien no lo llamó más a la Bicolor.

“Santamaría se borró porque sintió un dolorcito en el entretiempo y dijo: ‘Profe, cambio’. ‘Pero ¿estás mal?’. ‘Cambio’. A los 3 días jugó con su equipo, entró a jugar todo el segundo tiempo. A los 3 o 4 días que llegó, en la siguiente semana jugó de titular. No estaba lesionado y, cuando tú juegas en la selección, con una oportunidad así, te tienen que sacar muerto”, detalló.

¿Cuándo juegan Perú vs Chile por Eliminatorias?

El crucial compromiso Perú vs Chile por la fecha 11 de las Eliminatorias se llevará a cabo el viernes 15 de noviembre a partir de las 8.30 p. m. en el Estadio Monumental de Ate.