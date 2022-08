¿Cuándo juegan Celta de Vigo vs. Espanyol, con Renato Tapia, por la fecha 1 de LaLiga?

Celta de Vigo vs. Espanyol EN VIVO se enfrentan este sábado 13 de agosto en el Estadio Balaídos por la fecha 1 de LaLiga Santander 2022-23. El duelo arranca a las 10.00 a. m. (hora peruana), con transmisión vía DirecTV Sports. Para que no te pierdas este y otros partidos del fútbol español, ingresa a la web de La República Deportes y conoce las alineaciones confirmadas, sigue el marcador actualizado minuto a minuto y entérate acerca del resultado final.

Celta de Vigo vs. Espanyol: ficha del partido

Partido Celta de Vigo vs. Espanyol ¿Cuándo juegan? Sábado 13 de agosto ¿A qué hora? 10.00 a. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Balaídos ¿En qué canal? DirecTV Sports

Una nueva temporada se inicia para el peruano Renato Tapia y su club, Celta de Vigo, en LaLiga Santander. El primer rival del conjunto gallego será el Espanyol, cuadro que buscará dar la sorpresa en condición de visitante.

El conjunto de Eduardo ‘Chacho’ Coudet, que dejó ir a jugadores como Orbelín Pineda, Jeisson Murillo y Brais Méndez, se reforzó con el joven mediocampista Williot Swedberg y el defensa Óscar Mingueza, procedente del FC Barcelona. Tras culminar en el puesto 11 de la tabla durante la última campaña, los celestes intentarán pelear por clasificar a un torneo internacional en este curso.

Renato Tapia disputa su tercera temporada en el cuadro español. Foto: RC Celta

¿A qué hora juegan Celta de Vigo vs. Espanyol?

¿Qué canal transmite Celta de Vigo vs. Espanyol?

¿Dónde sintonizar DirecTV Sports para ver Celta de Vigo vs. Espanyol?

¿Cómo ver Celta de Vigo vs. Espanyol por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Celta de Vigo vs. Espanyol por internet, sintoniza la señal de DirecTV GO, servicio de streaming que incluye el canal DirecTV Sports. En caso no tengas acceso al mismo, también cuentas con la opción de seguir el minuto a minuto vía La República Deportes.

Últimos partidos de Celta de Vigo vs. Espanyol

Espanyol 1-0 Celta de Vigo | 10.04.22

Celta de Vigo 3-1 Espanyol | 17.12.21

Espanyol 0-0 Celta de Vigo | 19.07.20

Celta de Vigo 1-1 Espanyol | 26.09.19

Espanyol 1-1 Celta de Vigo | 24.04.19.

¿Dónde juegan Celta de Vigo vs. Espanyol?

El Estadio Balaídos, recinto deportivo propiedad del Real Club Celta de Vigo, será la sede de este compromiso. El escenario ubicado en la localidad de Vigo cuenta con capacidad para albergar a 29.000 espectadores.