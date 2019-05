Uruguay vs. Noruega EN VIVO ONLINE: por el Grupo C del Mundial Sub 20

VER EN VIVO | Uruguay vs. Noruega juegan hoy por el Grupo C del Mundial Sub 20 Polonia 2019. Este cotejo irá EN DIRECTO TRANSMISIÓN vía DirecTV Sports desde el estadio Widzew Lodz. La hora pactada es a la 1:30 pm (Perú) y 3:30 pm (Uruguay). Además podrás seguir ONLINE el minuto a minuto por larepublica.pe.

El conjunto celeste llegó al Mundial Sub 20 Polonia 2019, luego de haber quedado tercero en el último Hexagonal Final del Sudamericano de la categoría. El plantel presentará un gran cambio con respecto a ese torneo, un nuevo técnico ha asumido el reto del conjunto sudamericano, Gustavo Ferreyra reemplazó de Fabián Coito.

Esta es la séptima vez que la selección uruguaya se presenta en un Mundial Sub 20. Un dato que debemos destacar es que en el Sudamericano logró anotar 10 goles y en su arco recibió 8 tantos.

Por su parte, los vikingos, dirigidos por Pal Arne Johansen, dio la gran sorpresa en la clasificación a esta competencia. Para llegar al Mundial Sub 20 eliminaron en el repechaje al vigente campeón Inglaterra. En el Grupo C ambos equipos son los dos candidatos a clasificar a la siguiente fase. Nueva Zelanda y Honduras completan el grupo.

