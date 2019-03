Cerro Porteño vs Guaraní EN VIVO: por la jornada 12 de la liga paraguaya

VER EN VIVO | Cerro Porteño vs Guaraní se enfrentan HOY (EN DIRECTO ONLINE vía Tigo Sports) | YouTube | Cerro Porteño vs Guaraní por Internet Gratis | por la jornada 12 del torneo apertura de la liga paraguaya. Este cotejo se desarrollará en el Estadio General Pablo Rojas desde las 4:15 p.m. (hora peruana) y 6:10 p.m. (hora de Paraguay). No te olvides que podrás seguir el MINUTO A MINUTO por larepublica.pe.

El 'Ciclón' lleva una racha de cinco victorias consecutivas incluyendo torneo local y Copa Libertadores. Su último encuentro fue ante Sol de América, un equipo al que golearon por 7-2 como local. El conjunto que dirige Fernando Jubero pasa por un excelente momento.

Guaraní viene de caer ante el líder Olimpia por 5-1 en el torneo paraguayo, aunque pese a la derrota todavía sigue en los primeros lugares de la competencia. El 'Legendario' es tercero en la tabla de posiciones, solo por debajo de Cerro Porteño.

¿A qué hora juegan Cerro Porteño vs Guaraní EN VIVO por Liga de Paraguay?

Cerro Porteño vs Guaraní por la Liga de Paraguay, está programado para las 4:15 p.m. (hora peruana) y 6:10 p.m. (hora de Paraguay); además, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de larepública.pe.

¿Qué canal transmitirá el Cerro Porteño vs Guaraní EN VIVO por Liga de Paraguay?

Para poder seguir las incidencias de este encuentro, podrás recurrir a la señal de Tigo Sports.

Horarios en el mundo para ver el Cerro Porteño vs Guaraní EN VIVO por Liga de Paraguay

Perú: 4:15 p.m.

Ecuador: 4:15 p.m.

Argentina: 6:15 p.m.

Chile: 6:15 p.m.

Uruguay: 6:15 p.m.

Pargauay: 6:15 p.m.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Cerro Porteño vs Guaraní?

Si quieres el Cerro Porteño vs Guaraní, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante.