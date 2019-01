Atlas vs Leones Negros EN VIVO ONLINE: por la fecha 3 del Sudamericano Sub 20

Atlas vs Leones Negros EN VIVO ONLINE se enfrentan HOY desde las 5:30 p.m. (hora peruana) por la fecha 3 del Grupo I de la Copa MX Clausura 2019. El partido se jugará en el Estadio Jalisco y la transmisión estará a cargo ONLINE | EN DIRECTO vía TDC y Univisión Deportes Además podrás seguir el minuto a minuto, a través de Larepublica.pe.

Atlas viene anímicamente bien pues sacaron un importante empate a los Pumas de la UNAM, tras ir perdiendo 2-0, los 'rojinegros' lograron sobreponerse y empatar el encuentro 2-2, con el último gol anotado en los descuentos.

Ahora, el equipo donde milita el peruano Anderson Santamaría, buscará su segunda victoria en el Grupo I de la Copa MX Clausura 2019. Tras derrotar a los Pumas por 1-0 en calidad de visitante y descansar en la segunda fecha, los 'Zorros' intentarán consolidarse en la punta del grupo con un triunfo sobre Leones Negros.

Por su parte, Leones Negros de Guadalajara no tuvieron un buen arranque pues cayeron de locales ante Pumas por 2-0. En la Liga de Ascenso 2019 tampoco andan bien, pues pese a derrotar por 3-0 a los Potros, aún se mantienen en el puesto 9 con 3 puntos, fuera de la zona de liguilla.

Atlas vs Leones Negros: horarios del partido por Copa MX

Ecuador - 10:00 p.m.

Perú - 10:00 p.m.

Colombia - 10:00 p.m.

México - 9:00 p.m.

Bolivia - 11:00 p.m.

Chile - 12:00 a.m. (miércoles 23 de enero)

Argentina - 12:00 a.m. (miércoles 23 de enero)

Uruguay - 12:00 a.m. (miércoles 23 de enero)

Paraguay -12:00 a.m. (miércoles 23 de enero)



Atlas vs Leones Negros: canales para ver el partido

TDN para México y Centroamérica

Univisión para Estados Unidos

Atlas vs Leones Negros: alineaciones probables

Atlas: José Hernández, Omar González, Anderson Santamaría, Irving Zurita, Ismael Govea, Osvaldo Martínez, L. Reyes, Juan Pablo Vigón, José Ávila, Jonathan Herrera, Rodolfo Rivera.

Leones Negros: Felipe López, Kristian Álvarez, Rodrigo Godínez, Manuel Madrid, Jorge Padilla, Luis Télles, Jesús Vázquez, José Hernández, Ismael Valadéz, Joao Victor, Jorlian Sánchez.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Atlas vs Leones Negros?

Si quieres seguir en Internet el Atlas vs Leones Negros, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.