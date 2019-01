El desgarrador relato del padre de Emiliano Sala tras su desaparición

La mañana del martes comenzó con una lamentable noticia para los familiares de Emiliano Sala. El delantero argentino, que iba a bordo de un avión privado de la ciudad de Nantes a Reino Unido para fichar por el Cardiff City de la Premier League, desapareció por las aguas británicas.

La aeronave había despegado con tres personas este lunes a las 2:15 p.m. (hora peruana) de Nantes hacia la capital de Gales para la respectiva presentación del atacante de 28 años. Sin embargo, aún no hay rastro ni del fichaje más caro de la historia de Cardiff, que desembolsó 17 millones de euros al Nantes francés, ni de los demás tripulantes.

Su padre, Horacio Sala, relató un desgarrador testimonio en el canal de televisión argentino 'C5N' y mantiene la esperanza de encontrar vivo a su hijo. "Yo estaba trabajando, no lo puedo creer. Estoy desesperado. Ojalá lleguen buenas noticias. No sé qué pudo haber pasado. Mi familia no sabía nada, yo les avisé", dijo conmocionado Sala.

El padre de Emiliano Sala contó que se enteró por la llamada de un amigo. Además, comentó la felicidad que tenía su hijo por fichar por el Cardiff City. “Para él, como para todos todos, era un gran paso su transferencia a Cardiff. Es un chico que siempre la luchó. Un chico de pueblo, un chico humilde", agregó.

Equipos de rescate británicos y franceses continúan en la búsqueda en aguas británicas en el Canal de la Mancha la avioneta en la que viajaba a Cardiff el futbolista argentino Emiliano Sala. Un portavoz de la Dirección General de la Aviación Civil de Francia (DGAC) explicó a la agencia Efe que los dos países han puesto medios de búsqueda, y que se sospecha que el avión -un PA 46 Malibú- pudo haber caído en aguas británicas, en torno a las islas anglo-normandas.