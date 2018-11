Chelsea vs Everton EN VIVO: partidazo por la fecha 12 de la Premier League

Chelsea vs Everton se miden este domingoo 11 de noviembre EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO vía DirecTV Sports desde las 9:15 a.m. (hora peruana) en el estadio 'Stamford Bridge'. El partido entre los 'Blues' y 'Toffes' corresponde a la jornada 12 de la Premier League 2018 y podrás seguir todas las incidencias minuto a minuto a través de larepublica.pe.

Chelsea vs Everton: 'Blues' por la cima

Chelsea y Everton disputarán uno de los duelos más importantes de la jornada 12 de la liga inglesa. Los 'pupilos' de Maurizio Sarri intentarán seguir en racha de victorias cuando reciban en su feudo a los 'Toffes'.

El elenco 'Blue' reservó algunos titulares habituales el jueves pasado por Europa League, para afrontar este cotejo ante el Everton con el fin de ganar y esperar un tropiezo del equipo dirigido por Josep Guardiola; el Manchester City, que chocará ante su eterno rival, Manchester United, en una edición más del Clásico de la ciudad.

Maurizio Sarri mandaría al campo de juego al defensa alemán, Antonio Rudiger, el brasileño, David Luiz y el español, Marcos Alonso. En la volante regresaría el francés, N'Golo Kanté; quien no estuvo frente al BATE Borisov en el partido por la Europa League.

Por su parte, Everton llega a este crucial partido con un equipo esperanzado en lo que pueda hacer el atacante brasileño, Richarlison; uno de los goleadores del torneo británico.

Para poder disfrutar de todos los partidos de la Premier League, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipo y jugadores del mundo.

Chelsea vs Everton EN VIVO ONLINE | Horarios en el mundo

Perú - 9:15 a.m.

Colombia - 9:15 a.m.

Ecuador - 9:15 a.m.

México - 9:15 a.m.

Panamá - 9:15 a.m.

Guatemala - 8:15 a.m.

Honduras - 8:15 a.m.

Nicaragua - 8:15 a.m.

Costa Rica - 8:15 a.m.

Estados Unidos (Miami, Florida, Washington y Nueva York) - 10:15 a.m.

Bolivia - 10:15 a.m.

Venezuela - 10:15 a.m.

Paraguay - 10:15 a.m.

Puerto Rico - 10:15 a.m.

Argentina - 11:15 p.m.

Uruguay - 11:15 p.m.

Chile - 11:15 p.m.

Brasil - 11:15 p.m.

España - 16:15 p.m.

Canal para ver el Chelsea vs Everton EN VIVO ONLINE por la Premier League

DirecTV Sports

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Chelsea vs Everton?

Si quieres seguir en Internet el Chelsea vs Everton, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante.