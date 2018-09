Luis Tejada recibe tremendo homenaje como máximo goleador de Panamá

Un momento de alegría para Luis Tejada. El jugador, quien renunció a la selección de Panamá tras la primera participación de los ‘Canaleros’ en una Copa del Mundo, fue homenajeado en su país con una estatua de oro por ser el máximo goleador del equipo nacional.

El ‘Pana’, quien anotó 43 goles con la selección centroamericana, recibió la distinción de parte de la junta comunal de San Francisco, en Ciudad de Panamá. La dorada estatua inmortaliza su jugada de ‘chalaca’ que hizo en el 2005, cuando enfrentó a México el 30 de marzo en el Hexagonal de la Concacaf para el Mundial Alemania 2006. En aquel partido, el delantero de 36 años hizo el increíble gol a los 75 minutos, poniendo el empate 1-1.

Esta es la estatua en honor a Luis ‘Matador’ Tejada. El monumento es alusivo al día del gol de chilena hecho a México en el año 2005. #SomosLaSele ⚽️🇵🇦 pic.twitter.com/2ySdo5ZQzy — SomosLaSele (@SomosLaSele) 8 de septiembre de 2018

En el evento también estuvo Blas Pérez, también exgoleador de la selección de Panamá, la madre y hermano de Tejada, Rita Hansell y Rubén Barrow, el futbolista Aníbal Godoy, entre otros. La escultura fue hecha por Ricauter Martínez.

Luis Tejada, más conocido en su país como ‘Matador’, expresó que va a “disfrutar del regalo que me hicieron”. Indicó que se siente “muy feliz porque me lo están haciendo en vida y no cuando estoy muerto”.

También reveló que su retiro podría darse en un par de años. “En Perú no quieren que me retire. Mis piernas me dan y mi familia me dice que siga. Mis hijos no quieren que me retire y sigo haciendo goles, que es lo más importante. No creo que juegue hasta los cuarenta años, creo que dos añitos más y ya”, declaró a los medios panameños.

Asimismo, Luis Tejada no descartó la posibilidad de regresar a un club de su país, aunque señaló que “ahora mismo tengo contrato en Perú y se me hace muy difícil”.