En la actualidad, existen muchas plataformas de streaming que nos permiten acceder a miles de películas, series y programas en vivo. Aunque los servicios más populares son Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ y Max, hay otros menos conocidos que también cuentan con contenido de alta calidad y que puedes disfrutar en tu Smart TV, teléfono inteligente, laptop o computadora.

Apple TV+ es una plataforma de streaming con contenido original, pero muchos no la instalan porque piensan que solo está disponible en los productos de Apple. Sin embargo, es compatible con una gran variedad de dispositivos, así que no es necesario tener un iPhone o iPad para acceder a su catálogo. Aunque es de paga, es posible tener 3 meses gratis. ¿Quieres saber cómo?

¿Qué es Apple TV+?

Lanzada a finales de 2019, Apple TV+ es una plataforma de streaming que se destaca por ofrecer contenido exclusivo, como películas, series y documentales, producidos por Apple en colaboración con estudios de renombre. Entre los títulos más importantes se encuentran 'Ted Lasso', 'The Morning Show', 'See', 'For All Mankind', 'Foundation' y 'The Elephant Queen'.

Apple TV+ no solo es compatible con dispositivos con los iPhone, iPad, Mac, Apple Vision Pro y Apple TV 4K. También puedes acceder a esta plataforma desde consolas de videojuegos (Xbox Series X/S y PlayStation 5), dispositivos de streaming (Roku o Amazon Fire TV) y televisores inteligentes de marcas como LG y Samsung, incluso aquellos con Google TV como sistema operativo.

¿Cómo obtener 3 meses gratis de Apple TV+?

En su página web, los de Cupertino han publicado ofertas para acceder gratis al contenido que ofrece Apple TV+. Una de las promociones más atractivas permite disfrutar del catálogo completo, durante tres meses (90 días), sin tener que pagar nada. Para ello, deberás haber comprado recientemente un iPhone, iPad, Mac o cualquier otro dispositivo de la manzana mordida.

Además de la oferta de tres meses, Apple tiene otra promoción que no requiere la compra de sus productos. Podrás disfrutar de Apple TV+ durante 7 días de forma gratuita, simplemente registrándote en su web oficial. Es importante destacar que deberás ingresar los datos de tu tarjeta, pero no te cobrarán nada si cancelas la suscripción antes de que finalice el período establecido.

¿Cuánto cuesta la suscripción de Apple TV+?

Si luego del periodo de prueba gratuito quedaste enganchado con alguna película o serie, debes saber que puedes seguir teniendo acceso a Apple TV+, aunque deberás pagar una suscripción. Actualmente, este servicio de streaming posee un plan de S/ 24.90 que deberás cancelar todos los meses. Es importante precisar que te ofrece la posibilidad de pausarlo y retomarlo más adelante.