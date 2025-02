¡Renunció! Ministra de Ambiente, Susana Muhamad, dejó su cargo tras polémico Consejo de Ministros

La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, anunció su renuncia al presidente Gustavo Petro tras la crisis que se produjo en el Consejo de Ministros el 4 de febrero de 2025. Esta decisión marca un giro significativo en el gabinete, en medio de tensiones políticas que han afectado la estabilidad del gobierno.

En una reciente entrevista con Los Danieles, la ministra del Ambiente reveló que la decisión que tomó fue compleja, pero estuvo impulsada por la llegada de Armando Benedetti al Gobierno nacional, quien asumió el cargo de jefe de Despacho de la Presidencia.

“He presentado la carta de renuncia al señor presidente Gustavo Petro. Y es una decisión difícil, y obviamente no se trata de decir algo tan importante como eso y luego simplemente dar un portazo en un proceso en donde uno es un funcionario público, un ministro de estado. Hay muchas situaciones que hay que trabajar, que hay que cerrar", sostuvo Muhamad.

Susana Muhamad, durante su intervención en el programa Los Danieles, afirmó que la efectividad de su renuncia está sujeta a la decisión del presidente Gustavo Petro. Además, subrayó que el hecho de no haber presentado su dimisión el martes 4 de febrero no implica un cambio en su posición respecto a Armando Benedetti.

“Hay muchas situaciones que hay que cerrar, y estos días se estaba decantando la situación del consejo de ministros. Así que porque no haya sido una decisión inmediata, un show tirando la puerta, no quiere decir que no sostenga mis palabras”, declaró.

Su continuación frente a la COP16

Durante su tiempo al frente del Ministerio, Muhamad lideró la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16) en Cali y logró avances significativos en la reducción de la deforestación en Colombia. La conferencia, que se llevó a cabo en Cali en octubre de 2024, tiene programado su cierre para finales de febrero de 2025, y Muhamad espera que las negociaciones pendientes se concluyan exitosamente.

A pesar de su renuncia, continuará presidiendo la COP16, una cumbre que reunió a 200 naciones en octubre del año pasado. “En el cierre de la COP16 yo tengo una responsabilidad muy grande, le he puesto en esa carta al presidente la consideración de esa circunstancia”, expresó este domingo.

¿Qué sigue para el Ministerio de Ambiente?

La renuncia de Susana Muhamad al cargo de ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia ha dejado un vacío que el presidente Gustavo Petro deberá llenar con la designación de un nuevo titular. Hasta ahora, no se ha revelado oficialmente quién asumirá esta importante responsabilidad. La elección del presidente será determinante para asegurar la continuidad de las políticas ambientales y los proyectos en desarrollo.

Quien asuma el cargo enfrentará retos importantes, entre los cuales destaca la ejecución del Plan de Acción Nacional de Biodiversidad. Este plan tiene como objetivo la gestión de 19 millones de hectáreas, priorizando la biodiversidad y el cambio climático, así como la restauración de 5 millones de hectáreas antes del año 2030.

¿Qué pasó en la reunión televisada del gabinete de Gustavo Petro?

El 4 de febrero de 2025, el presidente colombiano, Gustavo Petro, realizó una reunión de gabinete que fue transmitida en vivo, revelando tensiones internas significativas dentro de su administración. Durante este encuentro, Petro no escatimó en señalar a varios ministros por su incumplimiento de compromisos y la falta de coordinación en el trabajo del gobierno. En un momento de crítica abierta, expresó que "el presidente es revolucionario, pero el gobierno no".

La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, expresó su descontento ante la presencia del jefe de Gabinete, Armando Benedetti, quien enfrenta acusaciones de violencia de género. A raiz de esta situación, Muhamad tomó la decisión de renunciar a su cargo, evidenciando su postura frente a la problemática de la violencia en el ámbito político.