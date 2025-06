Atención, inmigrantes en Florida: Ron DeSantis no firmó ninguna ley que exige presentar documentos en las gasolineras

No hay ley firmada en Florida por Ron DeSantis que pida documentos a inmigrantes en gasolineras. | Composición LR

En los últimos días, ha circulado en redes sociales un video que asegura que las estaciones de servicio en Florida deben exigir a sus clientes pruebas de estatus migratorio antes de permitirles cargar gasolina. Este contenido, difundido en plataformas como TikTok y YouTube, ha generado preocupación y confusión entre las comunidades migrantes en el estado. Sin embargo, la afirmación carece de sustento legal y ha sido categóricamente desmentida por fuentes oficiales.

A pesar de que el gobernador Ron DeSantis ha impulsado medidas restrictivas en materia migratoria, no existe ninguna ley en Florida que obligue a las gasolineras a verificar documentos migratorios. Las autoridades estatales, incluyendo el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida (FDACS), han aclarado que no hay ningún registro de legislación en ese sentido.

¿Existe alguna ley en Florida que exija presentar papeles a inmigrantes en las gasolineras?

No, actualmente no existe ninguna ley en Florida que obligue a las estaciones de servicio a verificar el estatus migratorio de sus clientes. Según confirmó el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida (FDACS) a elDetector, unidad de verificación de Univision, no se tiene conocimiento de ninguna legislación estatal que imponga ese tipo de requerimientos a los conductores.

Además, elDetector revisó detenidamente los registros oficiales disponibles en el sitio web del Senado de Florida y de la oficina del gobernador, sin encontrar ninguna iniciativa legal aprobada que mencione la obligación de mostrar documentos migratorios al cargar gasolina.

El origen de la desinformación: ¿Qué dice el video viral?

El contenido viral que desató la alarma en redes sociales muestra una supuesta situación en una gasolinera de Tampa, donde se observa una larga fila de vehículos y un texto superpuesto que dice: “No tienes papeles, no puedes cargar gasolina”. El video menciona vagamente una “nueva ley SB”, sin especificar número o detalles del proyecto, lo que es una señal común en este tipo de desinformación.

Según elDetector, las imágenes utilizadas en el video ya habían circulado en internet en marzo de 2025, cuando se compartieron con la falsa afirmación de que había una escasez de gasolina en Florida. En ese momento, también se vinculó incorrectamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

