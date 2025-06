¡Atención, residente de Florida! Esto es lo que debes ganar para aplicar al programa Medicaid

Medicaid es un programa que se establece en colaboración entre el gobierno federal y estatal, destinado a ayudar a cubrir los costos médicos de personas con ingresos y recursos limitados. Este sistema proporciona cobertura a millones de estadounidenses, incluyendo niños, mujeres embarazadas, padres, adultos mayores y personas con discapacidad. En Florida, existen criterios específicos de ingresos que determinan la elegibilidad para acceder a este servicio de salud.

El sitio web del programa indica que el gobierno federal establece normas generales que deben seguir todos los gobiernos estatales; sin embargo, cada estado tiene la autonomía para gestionar la iniciativa, por lo que los criterios de elegibilidad y los beneficios pueden diferir de un lugar a otro. En términos generales, la elegibilidad para Medicaid se basa en una combinación de factores como la edad, nivel de ingresos, tamaño del núcleo familiar, el estado de embarazo o la presencia de alguna discapacidad.

Criterio de elegibilidad para acceder al beneficio de Medicaid en Florida

El Departamento de Niños y Familias de Florida (DFC) es la entidad encargada de establecer la elegibilidad para el programa en la región. Según la entidad, los límites de ingreso se fundamentan en el nivel federal de pobreza (FPL), presentando variaciones dependiendo de la edad de los solicitantes y el tamaño del hogar.

Para establecer el límite máximo de ingresos mensuales, se debe identificar primero el grupo de cobertura y el tamaño de la familia. Con esta información, se puede acceder a una tabla disponible en el sitio web oficial, que permite determinar dicho límite. Cabe destacar que los datos reflejados en esta tabla son aplicables desde abril de 2025.

Esto deben ganar los residentes en Florida para aplicar al beneficio de Medicaid

Familia de 1 integrante

Menores de 1 año: US$2.754

1 a 5 años: US$1.893

6 a 18 años: US$1.801

19 y 20 años, padres, y cuidadores: US$355

Embarazadas: US$2.588

Familia de 2 integrantes

Menores de 1 año: US$3.720

1 a 5 años: US$2.558

6 a 18 años: US$2.434

19 y 20 años, padres y cuidadores: US$476

Embarazadas: US$3.456

Familia de 3 integrantes

Menores de 1 año: US$4.688

1 a 5 años: US$3.222

6 a 18 años: US$3.066

9 y 20 años, padres y cuidadores: US$598

Mujeres embarazadas: US$4.355

Familia de 4 integrantes

Menores de 1 año: US$5.654

1 a 5 años: US$3.886

6 a 18 años: US$3.698

19 y 20 años, padres y cuidadores: US$719

Embarazadas: US$5.252

Familia de 5 integrantes

Menores de 1 año: US$6.621

1 a 5 años: US$4.550

6 a 18 años: US$4.330

19 y 20, padres y cuidadores: US$841

Mujeres embarazadas: US$6.651

Familia de 6 integrantes

Menores de 1 año: US$7.588

1 a 5 años: US$5.215

6 a 18 años: US$4.963

19 y 20, padres y cuidadores: US$963

Mujeres embarazadas: US$7.049

Familia de 7 integrantes

Menores de 1 año: US$8.556

1 a 5 años: US$5.880

6 a 18 años: US$5.596

19 y 20, padres y cuidadores: US$1.085

Mujeres embarazadas: US$7.948

Familia de 8 integrantes

Menores de 1 año: US$9.522

1 a 5 años: US$6.544

6 a 18 años: US$6.228

19 y 20, padres y cuidadores: US$1.207

Mujeres embarazadas: US$8.846

Familia de 9 integrantes

Menores de 1 año: US$10.490

1 a 5 años: US$7.209

6 a 18 años: US$6.861

19 y 20, padres y cuidadores: US$1.328

Mujeres embarazadas: US$9.745

¿Qué ingresos evalúa Medicaid en Florida?

El sitio Covering Central Florida, especializado en asistencia financiera, explica que Medicaid en Florida evalúa tanto los ingresos brutos como los contables de un individuo o familia. Los ingresos brutos abarcan todas las fuentes de dinero antes de aplicar impuestos o deducciones, mientras que los ingresos contables se refieren únicamente a la porción que Medicaid considera para establecer el límite de ingresos.

La elegibilidad para el programa no depende exclusivamente de los ingresos; los activos también son un factor determinante, ya que existen límites específicos para cada programa. Algunos bienes, como la vivienda, el vehículo y las pertenencias personales, no se incluyen en el cálculo del límite de bienes. En contraste, otros activos, como cuentas bancarias, acciones, bonos y propiedades que no sean la residencia principal, sí se toman en cuenta.

