Buenas noticias para los inmigrantes en Colorado: nueva ley permite a indocumentados obtener la licencia de conducir

El estado de Colorado se destaca por implementar políticas inclusivas hacia los inmigrantes indocumentados, quienes ya pueden obtener una licencia de conducir sin requerir un estatus legal en el Estados Unidos. Desde el 31 de marzo de 2025, el Proyecto de Ley del Senado 24-182 introdujo modificaciones en los requisitos de emisión, beneficiando a esta población y facilitando su integración en la sociedad.

Colorado se posiciona como uno de los estados con mayor recepción de inmigrantes en Estados Unidos y, recientemente, ha implementado medidas para facilitar la vida a los indocumentados. Por ello, la División de Vehículos Motorizados (DMV) explica cómo acceder a este beneficio a través de su sitio web oficial.

Requisitos para tramitar la licencia de conducir en Colorado

Anteriormente, era necesario presentar el número de Seguro Social, el número de identificación individual del contribuyente, así como documentos que demostraran residencia en el estado durante los últimos dos años y comprobantes de la declaración de impuestos para obtener la licencia de conducir en Colorado.

Sin embargo, estos requisitos han sido eliminados, permitiendo que los inmigrantes indocumentados accedan a este proceso con mayor facilidad. Ahora, deberán presentar una nueva lista de documentos:

Declaración jurada de CO-RCSA (Ley de Seguridad Vial y Comunitaria de Colorado)

(Ley de Seguridad Vial y Comunitaria de Colorado) Comprobante del domicilio actual en Colorado

Alguna identificación original (pasaporte del país de origen, tarjeta consular o tarjeta de identificación militar).

Cómo solicitar la licencia de conducir en Colorado

Si el inmigrante se encuentra en situación de indocumentado en Colorado, es fundamental que conozca los requisitos para obtener la licencia de conducir. Todos los documentos a presentar deben ser originales y sin alteraciones; en caso contrario, se debe proporcionar copias auténticas emitidas por la entidad correspondiente. El DMV de Colorado no acepta fotocopias, documentos notariados ni impresiones de internet.

Los documentos que se emiten a inmigrantes indocumentados no son válidos como Real ID, y la licencia incluirá la frase "not valid for federal identification, voting, or public benefit purposes". Además, toda la documentación debe estar en inglés.

El primer paso para iniciar el proceso es solicitar una cita previa en la oficina estatal de licencias de conducir. Para ello, se debe acceder a la página web oficial del DMV de Colorado y programar la cita. Ese día, es necesario tener toda la documentación requerida.

Al llegar a la agencia, deberás presentar los documentos que validen la identidad, los cuales incluyen el nombre legal completo, fecha de nacimiento, fecha de emisión y el país que se emitió el documento, además de una fotografía reciente. Es crucial que el documento esté vigente o, si está vencido, que no tenga más de 10 años de antigüedad.

Oficinas del DMV en Colorado otorga la licencia de conducir a inmigrantes indocumentados

Para completar el proceso en la agencia del DMV de Colorado, es fundamental demostrar el domicilio residencial. Para ello, se debe presentar documentos que respalden la dirección, tales como recibos de pago, contratos de arrendamiento o declaraciones de hipoteca, así como estados de cuenta bancarios. El recibo de alquiler no sea un documento escrito a mano.

Los documentos requeridos deben incluir el nombre del inmigrante indocumentado y la dirección de residencia en Colorado, además de estar fechados con un máximo de un año de antigüedad. Cabe destacar que se aceptan documentos electrónicos para este trámite.