Redadas ICE: qué hacer si los agentes llegan a tu casa sin orden judicial durante operativos de deportación en EEUU

En medio del fortalecimiento de las políticas migratorias y las promesas de deportaciones masivas en Estados Unidos, se incrementan las inquietudes en las comunidades de inmigrantes acerca de posibles arrestos domiciliarios. En este contexto, entender tus derechos puede ser el factor determinante entre permanecer en tu casa o enfrentar una detención injustificada.

Varios grupos de apoyo a los inmigrantes han proporcionado recomendaciones precisas sobre cómo proceder si el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llega a tu hogar sin una orden judicial firmada. Aquí te detallamos las acciones a realizar y qué derechos te protegen según la ley.

¿Qué deben hacer los inmigrantes si agentes del ICE llegan a su vivienda sin una orden judicial en EE.UU.?

Lo más importante ante la presencia de ICE en tu puerta es no abrir. La ley protege a los residentes frente a ingresos obligados sin una orden judicial válida. Los especialistas aconsejan solicitar a los agentes que muestren el documento a traves de una ventana o que lo deslicen bajo la puerta. Si no tiene la firma de un juez o no lleva tu nombre debidamente redactado, no tienen permiso para ingresar.

Además, mantener la calma y no caer en provocaciones es crucial. No estás obligado a responder preguntas ni proporcionar datos personales. Guardar silencio y evitar cualquier tipo de confrontación ayuda a proteger tus derechos legales durante este tipo de operativos.

¿Qué derechos tienen los inmigrantes ante una redada domiciliaria del ICE en Estados Unidos?

Todos los inmigrantes, sin importar su estatus migratorio, tienen derechos constitucionales en EE.UU. Uno de los más importantes es el derecho a la privacidad en el hogar, lo que impide que ICE entre sin una orden judicial. También tienes derecho a guardar silencio y a consultar con un abogado antes de firmar cualquier documento.

Organizaciones como el Immigrant Legal Resource Center recomiendan portar una "tarjeta roja", que informa a los agentes que el residente no da su consentimiento para entrar ni responderá preguntas. Estas tarjetas, junto con la preparación previa y el acceso a apoyo legal, pueden ser herramientas fundamentales para enfrentar una redada de forma segura y consciente.

