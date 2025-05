Vigente ley en California impone terrible multa a los conductores y también a pasajeros por ignorar esencial requisito vehicular

Ley vehicular en California sanciona a conductores y pasajeros que no usen cinturón de seguridad. Foto: composición LR/DMV California/Freepik | Foto: composición LR/DMV California/Freepik

Ley vehicular en California sanciona a conductores y pasajeros que no usen cinturón de seguridad. Foto: composición LR/DMV California/Freepik | Foto: composición LR/DMV California/Freepik

El uso del cinturón de seguridad en California se considera un requisito esencial para proteger la vida y reducir las lesiones en caso de accidente. La ley estatal es clara en este aspecto, y su cumplimiento es estrictamente exigido tanto a conductores como a pasajeros. Ignorar esta normativa no solo pone en riesgo la integridad física de las personas involucradas, sino que también conlleva severas consecuencias económicas.

La legislación californiana busca asegurar que todos los ocupantes de un vehículo tomen las precauciones necesarias para minimizar los daños en situaciones de colisión. Esta postura firme se refleja en las sanciones impuestas por no acatar la obligatoriedad del cinturón de seguridad, subrayando la importancia de este sencillo pero crucial hábito al viajar en automóvil.

PUEDES VER: Nueva ley de Gavin Newsom en California refuerza la seguridad de conductores contra el robo de vehículos

¿Cuál es la vigente ley en California que impone terrible multa a los conductores y también a los pasajeros por ignorar esencial requisito vehicular?

Según la Sección 27315 del Código de Vehículos de California (VEH), el uso del cinturón de seguridad es obligatorio tanto para el conductor como para todos los pasajeros de 16 años de edad o más que viajen en un vehículo en movimiento por una carretera. Esta sección de la ley establece claramente que ninguna persona debe operar un vehículo a menos que tanto ella como sus pasajeros mayores de esa edad estén debidamente sujetos por un cinturón de seguridad.

Además de la obligatoriedad para adultos y adolescentes, la Sección 27315 también detalla los requisitos específicos para la seguridad de los niños pasajeros. Según esta ley, los niños menores de 8 años deben viajar en un sistema de retención infantil adecuado en el asiento trasero, y los niños menores de 2 años deben estar en un asiento orientado hacia atrás, a menos que superen ciertos límites de peso y altura.

¿Cuáles son las sanciones o multas por no respetar la vigente ley en California que impone fuerte multa a los conductores y también a los pasajeros?

Según la Sección 27315 del Código de Vehículos de California, el incumplimiento de la ley de cinturones de seguridad conlleva sanciones económicas tanto para conductores como para pasajeros adultos. Estas multas están diseñadas para enfatizar la importancia del uso del cinturón de seguridad como una medida de seguridad vital.

Primera infracción: La multa base para un adulto (conductor o pasajero de 16 años o más) es de US$20 , pero con las tarifas y evaluaciones adicionales, el costo total asciende aproximadamente a US$162 .

La multa base para un adulto (conductor o pasajero de 16 años o más) es de , pero con las tarifas y evaluaciones adicionales, el costo total asciende aproximadamente a . Infracciones posteriores: Por una segunda o subsiguiente infracción, la multa base aumenta a US$50 , lo que resulta en un costo total aún mayor, superando los US$280 .

Por una segunda o subsiguiente infracción, la multa base aumenta a , lo que resulta en un costo total aún mayor, superando los . Infracciones relacionadas con menores: La multa por no asegurar correctamente a un niño menor de 16 años es considerablemente más alta, alrededor de US$490 por la primera infracción.

¿Los conductores y los pasajeros pueden ir a la cárcel por no cumplir con la vigente ley en California que impone fuerte multa?

Según la información disponible sobre la Sección 27315 del Código de Vehículos de California, no existe la posibilidad de ir a la cárcel directamente por la simple infracción de no usar el cinturón de seguridad, ya sea como conductor o como pasajero adulto. La ley se centra en sanciones económicas a través de multas por el incumplimiento de este requisito de seguridad vehicular.

Sin embargo, es importante señalar que no comparecer ante la corte después de recibir una multa por no usar el cinturón de seguridad puede acarrear consecuencias legales adicionales, incluyendo cargos por desacato al tribunal y la posible suspensión de la licencia de conducir. En estas situaciones, aunque la infracción original no implique encarcelamiento, la falta de respuesta a la citación judicial sí podría resultar en problemas legales más serios.