California: vive la magia del cine y el anime en el Universal Fan Fest Nights hasta el 18 de Mayo

California — entre luces vibrantes y escenarios cuidadosamente diseñados — se convirtío en el epicentro de una celebración cultural sin precedentes. Universal Fan Fest Nights continúa siendo uno de los eventos más convocantes de la primavera, donde el entretenimiento retro y contemporáneo encuentra un punto de encuentro.

La magia no solo está en los personajes, sino en el modo en que distintas generaciones encuentran referencias comunes en este espacio compartido. Desde padres que introducen a sus hijos a sagas clásicas hasta jóvenes que redescubren tesoros del pasado a través de una experiencia inmersiva, el evento crea un puente emocional entre lo antiguo y lo nuevo.

Universal Fan Fest Nights conquista California con entretenimiento para todas las edades

Universal Studios Hollywood acoge una nueva edición de Universal Fan Fest Nights, un evento que mezcla nostalgia, cultura pop y tecnología en el corazón de California. Este festival, que aún se mantiene activo durante mayo, ofrece una variedad de atracciones interactivas centradas en franquicias legendarias del cine, el manga y la televisión. Entre las más destacadas se encuentran Star Trek, Back to the Future, Harry Potter, One Piece, DUNGEONS & DRAGONS, Jujutsu Kaisen y el universo de Super Nintendo World.

Los asistentes pueden explorar réplicas exactas de escenarios icónicos como la U.S.S. Enterprise NCC-1701-D de Star Trek, o el DeLorean y el reloj de Hill Valley de Back to the Future. También hay zonas temáticas dedicadas al mundo mágico de Harry Potter, donde se desarrollan actividades con varitas interactivas y pociones mágicas. El contenido de manga y anime cobra especial protagonismo con la presencia de One Piece y Jujutsu Kaisen, que ofrecen espectáculos en vivo, paneles con dobladores y sesiones de fotos con figuras en tamaño real.

Además, el área de Super Nintendo World se convierte en uno de los espacios más visitados, gracias a sus pistas de Mario Kart y la posibilidad de recorrer el Reino Champiñón como si se tratara de un videojuego en primera persona. La fusión entre escenarios reales y efectos digitales transforma cada paso en una aventura.

La experiencia inmersiva también recuerda momentos recientes de la cultura pop

También se incluyen espectáculos especiales como un adelanto exclusivo del musical Wicked, en una puesta que anticipa su futura llegada a los escenarios del sur de California. Esta dinámica entre lo que fue y lo que está por venir refuerza el carácter innovador del festival, que no se limita a repetir fórmulas exitosas, sino que se actualiza en tiempo real.

Las actividades de Universal Fan Fest Nights continúan durante las próximas semanas, con horarios extendidos y la participación de invitados sorpresa, cosplay en vivo y competencias temáticas. En palabras de uno de los organizadores citados por el LA Times, “queremos que los visitantes vivan la fantasía y la emoción como si entraran a sus películas y series favoritas”.