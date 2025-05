Licencia de conducir en EEUU: quiénes pueden obtener el documento provisional y cuáles son los requisitos

Obtener una licencia de conducir en Estados Unidos es un requisito clave para muchas personas que residen en el país y quienes desean movilizarse con mayor independencia. Sin embargo, no todas las personas tienen acceso a una licencia de conducir regular de inmediato, especialmente aquellos que no cumplen con los requisitos completos o que se encuentran en una situación migratoria particular, además de los menores de edad.

Para estos casos, existen opciones como el permiso de aprendiz de manejo o licencia intermedia, documento provisional que permiten a los individuos conducir legalmente en ciertas circunstancias. Esta opción es particularmente útil para inmigrantes, jóvenes o residentes temporales o personas que están en proceso de obtener su licencia completa. A continuación, explicaremos en qué consiste esta licencia y quiénes son elegibles para solicitarla.

¿Qué es una ‘licencia intermedia’ o ‘permiso de aprendiz de manejo’ y para qué sirve?

La licencia intermedia es una licencia de conducir que se otorga a ciertos conductores bajo un régimen de restricciones, generalmente dirigida a conductores jóvenes, nuevos en el volante o personas que no cumplen con todos los requisitos para obtener una licencia completa. Este tipo de licencia permite a los conductores operar vehículos bajo ciertas condiciones, como limitar las horas de conducción o restringir la cantidad de pasajeros en el vehículo.

El objetivo principal de la licencia intermedia es ofrecer una vía para que los conductores ganen experiencia en la carretera mientras se aseguran de que cumplen con las normativas y restricciones de seguridad. Si bien este tipo de licencia puede ser temporal y estar sujeta a condiciones, es una excelente opción para aquellos que están en transición hacia una licencia regular, ya sea por edad, experiencia o situación migratoria.

¿Quiénes pueden solicitar una licencia de conducir provisional?

El principal grupo que es elegible para una licencia provisional son los adolescentes que participan en los programas de licencias graduadas (Graduated Driver Licensing Programs), los cuales tienen como objetivo introducir a los nuevos conductores en la carretera de manera segura y progresiva.

Los programas de licencia de conducir graduada (GDL) varían significativamente de un estado a otro, al igual que la edad para conducir según el estado: puede ser de 15 a 16 años. Estos programas ofrecen diferentes etapas: un período de aprendizaje supervisado, una etapa de licencia intermedia que permite conducir sin supervisión en situaciones menos riesgosas y una licencia con privilegios completos.

En la mayor parte de Estados Unidos, después de completar con éxito esta etapa y mantenerse sin infracciones, los conductores pueden solicitar su licencia completa a partir de los 18 años. También puede ser otorgada a adultos nuevos en el país o a personas que han perdido su licencia anterior y deben volver a pasar por el proceso.

Restricciones de la licencia de conducir temporal en EEUU

Las limitaciones dependen del estado en la cual se emite, pero algunas suelen ser: