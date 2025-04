Los inmigrantes en EEUU que no podrán tener la licencia de conducir ni tramitar la Real ID en estos estados

En varios estados de Estados Unidos, los inmigrantes indocumentados no pueden obtener documentos oficiales. Florida, Wyoming y Tennessee son algunas jurisdicciones donde se impulsaron leyes que impiden que obtener la licencia de conducir emitidas a personas sin estatus migratorio regularizado en otras jurisdicciones, de acuerdo con información publicada por La Nación.

El endurecimiento de las políticas migratorias incluye, además, la restricción, en consecuencia, al programa Real ID, un sistema de identificación federal obligatorio para abordar vuelos domésticos y realizar trámites en edificios gubernamentales desde el 7 de mayo de 2025.

Estados en EEUU donde los inmigrantes no pueden obtener una licencia de conducir

La decisión de bloquear el reconocimiento de licencias de conducir para inmigrantes sin documentación migratoria válida, inicialmente implementada en Florida, se está replicando en Wyoming y Tennessee, conforme informó La Nación. La ley en Florida establece que “las licencias emitidas exclusivamente para indocumentados por otros estados no serán válidas dentro de su territorio”, con sanciones que incluyen multas y arrestos.

A esta lista se suman estados que están en proceso de adoptar medidas similares o que ya las han anunciado formalmente, como:

Florida

Wyoming

Tennessee

Alabama

Montana

New Hampshire

Dakota del Norte

Oklahoma

Carolina del Sur

En contraste, aún existen 19 estados y el Distrito de Columbia donde los inmigrantes indocumentados pueden tramitar una licencia de conducir. Entre ellos destacan California, Nueva York, Illinois, Connecticut y Nueva Jersey, donde las autoridades estatales reconocen que permitir el acceso a una licencia mejora la seguridad vial y facilita la identificación de los conductores.

¿Los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos pueden tramitar la Real ID?

El programa Real ID exige que los solicitantes presenten prueba de ciudadanía o residencia legal en el país. Este requisito excluye a los inmigrantes sin estatus legal regularizado.

El Real ID es un documento obligatorio para vuelos domésticos y otros trámites federales, y se exigirá a partir de mayo de 2025. Los inmigrantes indocumentados no podrán acceder a esta identificación. En los estados que permiten a los inmigrantes tramitar licencias de conducir, los documentos se emiten con inscripciones como "No válida para fines federales" o "No apta para votar", lo que impide su uso para obtener una Real ID o realizar otros trámites federales.