Consumir esta especia rica en antioxidantes podría poner en riesgo la efectividad de tus medicamentos, según expertos

Recientemente, investigadores de la Universidad de Misisipi descubrieron que la descomposición de ciertos alimentos puede acelerarse debido al cinamaldehído, compuesto principal de la canela, reduciendo su eficacia potencial. Si bien consumir un poco esta especia al momento de desayunar, almorzar o cenar como aditivo no supone algún problema, la investigación concluye que la canela, en grandes dosis, produce altos riesgos.

Shabana Khan, científica encargada del estudio, resalta la importancia de que el médico de cabecera esté al tanto del consumo de canela del paciente en caso de una enfermedad. Esto se debe a que, dependiendo de la cantidad, los medicamentos usados pueden perder eficacia.

El excesivo consumo de canela inhibe la eficacia de los medicamentos

Dentro del estudio, se resalta que no todo tipo de consumo afecta al organismo de las personas. Los investigadores sostienen, por ejemplo, que el aceite de canela, ubicado comúnmente en productos de tocador o en saborizantes de alimentos, no producen algún riesgo con respecto a los medicamentos. No obstante, la corteza de la canela, especialmente la canela Cassia, una versión económica de la especia en China, puede generar complicaciones en la salud.

Amar Chittiboyina, coautor de dicho estudio, indica que la canela real, proveniente de Sri Lanka, posee menor riesgo debido a su contenido reducido de cumarina, un compuesto químico aromático natural que contiene anticoagulantes. Asimismo, señala que la canela molida, ubicada normalmente en supermercados locales, está hecha de corteza de canela Cassia.

Un consumo moderado de la especia es lo indicado para la salud, según expertos

Desde hace mucho tiempo, a la canela se atribuyen propiedades beneficiosas para la salud como, por ejemplo, la regulación de azúcar en la sangre, antioxidantes y antiinflamatoria s que ayudan a a combatir la diabetes. No obstante, esta nueva investigación resalta la importancia de moderar y consultar a los médicos sobre el consumo de canela en su régimen alimenticio.

Shabana Khan advierte que quienes deben tener mayor cuidado con el consumo de esta especia o similares son quienes padecen enfermedades crónicas como la hipertensión, diabetes, cáncer, asma, obesidad, artritis, VIH, SIDA e, incluso, depresión.

Verdaderos beneficios de la canela

Si bien la canela es una especia que ayuda con los sabores de los alimentos diarias, su uso no solo se limita al consumo humano. Las plantas, en su mayoría, pueden sacar provecho y resultar beneficiosas de ella.