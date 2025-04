Este lugar es considerado el mejor para una luna de miel en EEUU en 2025: supera a California, Hawái y Nueva York

Un análisis realizado por la firma especializada Upgraded Points genero sorpresa al revelar cuál es el mejor lugar para una luna de miel en Estados Unidos este 2025. El informe, basado en 15 criterios, incluye desde la cantidad de alojamientos románticos hasta la variedad de actividades para parejas y la accesibilidad económica.

El estudio analizó más de 75 ciudades del país norteamericano, cruzando información sobre alojamientos de lujo, restaurantes con atmósfera íntima, costos promedio y entretenimiento ideal para recién casados. Según los resultados, el lugar que encabeza la lista ofrece una combinación de romance, lujo y experiencias únicas que lo convierten en el destino más deseado para celebrar el inicio del matrimonio.

Miami Beach: el mejor destino para luna de miel 2025

La ciudad que logró desbancar a los gigantes turísticos tradicionales es Miami Beach. Este destino de Florida figura en la cima del ranking gracias a su mezcla de lujo, playas paradisíacas y vibrante vida nocturna. Según Upgraded Points, Miami Beach destaca por contar con un promedio superior a 7 alojamientos románticos por cada 10.000 habitantes, lo que garantiza una amplia variedad de opciones para quienes buscan privacidad y confort.

Hoteles reconocidos como The Setai, Faena Hotel y The Betsy ofrecen experiencias de alto nivel enfocadas en el descanso y la intimidad. Además, varios de estos alojamientos forman parte de la prestigiosa lista World’s Best Awards 2024 de Travel + Leisure. Este reconocimiento internacional consolida a Miami Beach como una joya turística para quienes comienzan su vida en pareja.

Oferta gastronómica para parejas en Miami Beach

Otro de los factores que posiciona a Miami Beach como el mejor lugar para una luna de miel en Estados Unidos es su inigualable escena culinaria. Con un promedio de más de 32 restaurantes ideales para parejas por cada 10.000 habitantes, la ciudad presenta una variedad gastronómica capaz de satisfacer todos los gustos. Desde cenas frente al mar hasta experiencias exclusivas con chefs reconocidos, la propuesta culinaria en Miami no deja espacio para el aburrimiento.

La fusión entre sabores latinos, cocina internacional y mariscos frescos convierte cada comida en una experiencia romántica. Restaurantes como Casa Tua, Mandolin Aegean Bistro y Joe’s Stone Crab figuran entre los favoritos para citas especiales. Estos espacios combinan buena comida con ambientes íntimos, perfectos para las parejas que desean compartir momentos memorables.

Actividades románticas en Miami Beach para recién casados

La ciudad no solo brilla por su hospitalidad y gastronomía, también se destaca por la diversidad de actividades para recién casados. Entre las más populares se encuentran los paseos en bote por la Bahía de Biscayne, clases de yoga al amanecer en la playa, tratamientos de spa en pareja y recorridos artísticos por los murales de Wynwood Walls. Además, museos como el Bass Museum of Art permiten agregar una dosis de cultura al viaje.

El clima cálido durante todo el año facilita disfrutar de actividades al aire libre sin restricciones. Las parejas pueden recorrer South Pointe Park al atardecer o reservar una cena privada en yate. Cada experiencia está diseñada para generar recuerdos inolvidables y fortalecer el vínculo durante los primeros días del matrimonio.